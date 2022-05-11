Ekvador forması giyen Byron Castillo Kolombiyalı çıktı, FIFA soruşturma başlattı

FIFA, Byron Castillo'nun Dünya Kupası elemelerinde kurallara aykırı şekilde Ekvador'u temsil ettiğine yönelik iddialar karşısında soruşturma başlattı.

Castillo'nun aslında Kolombiya vatandaşı olduğunu öne süren Şili Futbol Federasyonu, FIFA'ya başvuruda bulunmuştu.

Ne yaşandı?

Şili cephesi, ellerinde Castillo'nun 1995'te Kolombiya'nın Tumaco kentinde dünyaya geldiğine dair kanıtlar olduğunu söylemişti.

Resmi evraklarda doğum tarihi 1998 olan Castillo'nun doğum yeri ise Ekvador'un General Villamil Playas şehri olarak gözüküyor.

Ekvador ekibi Barcelona SC forması giyen 23 yaşındaki oyuncunun sahte pasaport ve sahte doğum belgesi kullandığı iddia ediliyor.

FIFA'dan resmi açıklama geldi

FIFA, Şili'nin Byron Castillo hakkındaki suçlamalarıyla ilgili bir disiplin soruşturması başlatılacağını duyurdu.

Duruşma için henüz bir tarih açıklanmazken, FIFA, Peru ve Ekvador Futbol Federasyonlarını disiplin komitesine ifade vermeye davet etti.

Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki yeri tehlikeye girebilir

Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde dördüncü sırayı alan Ekvador, 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde etmişti.

21 Kasım'da başlayacak turnuvada Ekvador, A Grubu'nda Hollanda, Senegal ve ev sahibi Katar'la mücadele edecek.

Elemeleri yedinci sırada tamamlayan Şili, Castillo'nun oynadığı maçların geçersiz sayılması halinde Dünya Kupası'na katılma şansı yakalayabileceğini öne sürüyor.

Güney Amerika elemelerinde ilk dört doğrudan kupaya giderken, beşinci sırayı alan takım Asya elemelerinden gelecek ekiple playoff oynayacak.

Castillo elemelerde sekiz maçta Ekvador formasını giymişti. Ekvador bu maçlarda dört galibiyet, iki beraberlik aldı. Castillo, Şili'ye karşı iki maçta da sahada yer alırken, Ekvador bu iki maçtan dört puan çıkardı.