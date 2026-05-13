Ekvador - Curaçao maç biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, GEHA Field at Arrowhead hakkında bilgiler ve daha fazlası

Ekvador, 2026 Dünya Kupası'nın 2. turunda kilit öneme sahip olacak E Grubu'ndaki Curacao ile oynayacağı büyük maç için Orta Batı'ya gidiyor.

Ekvador takımı, Güney Amerika'nın güçlü takımı olarak hakimiyetini ortaya koymak amacıyla Missouri'ye geliyor. Curacao, Chiefs'in evinde beklenen coşkulu bir atmosferle sahneye çıkacak ve Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'ı bu kritik karşılaşma için canlı bir savaş alanına dönüştürmeyi hedefliyor.

GOAL, nereden satın alınacağı, bilet fiyatları ve önemli stadyum bilgileri dahil olmak üzere Ekvador - Curacao maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Ekvador - Curacao maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası - Grp. E GEHA Field at Arrowhead Stadium

Ekvador'un 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 Fildişi Sahili - Ekvador Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet 21 Haziran 2026 Ekvador - Curacao Arrowhead Stadyumu, Kansas City Bilet 25 Haziran 2026 Ekvador - Almanya MetLife Stadyumu, East Rutherford Bilet

Curacao 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran 2026 Almanya - Curacao NRG Stadyumu, Houston Bilet 21 Haziran 2025 Ekvador - Curacao Arrowhead Stadyumu, Kansas City Bilet 25 Haziran 2026 Curacao - Fildişi Sahili Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet

Ekvador - Curacao biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulduğu kontenjan artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının güncel durumu şu şekildedir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlıdır. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Ekvador - Curacao maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Kansas City'deki Ekvador - Curaçao maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarların odak noktasıdır. İki takım E Grubu'ndaki bu önemli karşılaşmaya hazırlanırken, bu Cumartesi akşamı Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'da oynanacak maç için talebin yüksek olması bekleniyor.

Şu anda, en ucuz resmi biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 228 ila 400 dolar arasında satılmaktadır. İkincil piyasada, biletlerin azalmasıyla birlikte giriş seviyesi fiyatların 750 dolar civarında başladığı görülmektedir.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 228 $ – 750 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 800 $ – 1.100 $

Kategori 1 (Alt Katman/Yan Hat): 1.250 $ – 2.500 $

Konukseverlik/VIP: 3.500 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Kansas City bu turnuvanın önemli bir durağı olduğundan ve 34. maç her iki takımın da eleme turlarına kalma hedefleri açısından hayati bir adım olduğundan, hem yerel hem de seyahat eden taraftarların talebinin yüksek olması bekleniyor. Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'da bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Turnuva için resmi olarak Kansas City Stadyumu olarak adlandırılan (ve ticari olarak GEHA Field at Arrowhead Stadyumu olarak bilinen) Missouri'deki bu mekan, Amerikan spor tutkusunun ikonik bir sembolü ve Orta Batı'nın mimari bir simgesidir.

Kansas City'de bulunan bu mekan, 2026 Dünya Kupası'nın en eski ikinci mekanıdır ve mimar Charles Deaton'ın efsanevi tasarımına sahiptir.

Geleneksel dairesel yapıları reddeden Deaton, organik Deaton Görünürlük Eğrileri'ni kullanarak taraftarları sahaya olağanüstü derecede yaklaştıran optimize edilmiş bir seyirci tribünü oluşturdu. Tesis, rakipsiz akustiği ile dünyaca ünlüdür ve bir zamanlar 142,2 desibel ile Guinness Dünya Rekoru kırarak, her taraftarın yoğun ve yüksek enerjili bir atmosferin parçası olmasını sağlayan bir "ses duvarı" yaratmıştır.

Turnuva süresince stadyum yaklaşık 76.000 kişilik kapasiteyle hizmet verecek.

800 milyon dolarlık büyük bir altyapı projesinin ardından stadyum, ultra yüksek çözünürlüklü 4K yayınlar için tasarlanmış üst düzey LED aydınlatma sistemleriyle modernize edildi.



