Ekvador - Curacao 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. E Kansas City Stadium

Ekvador - Curacao maçı 20 Haziran 2026 tarihinde saat 20:00'de (EST) başlayacak.

Maç bağlamı ve açılış günü bilgileri

Curacao, beklendiği gibi Almanya'ya 7-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Dünya Kupası'nın en küçük ülkesi, açılış gününde Fildişi Sahili'ne 1-0 yenilen Ekvador ile karşılaşmak için toparlanmak zorunda.

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Ekvador'un kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Ekvador'un yeni keşfettiği gücü, savunma düzeni. Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelen PSG'nin yıldızı Pacho ve Arsenal'den Piero Hincapie, Arjantinli teknik direktör Sebastián Beccacece'nin dörtlü savunmasının temelini oluşturuyor. 2024'te göreve gelen Beccacece, yüksek pres taktiği ve saha kenarındaki enerjik hareketleriyle tanınıyor. Beccacece yönetiminde Ekvador, topun hakimiyetini ele geçirmeyi ve savunmada cimri bir yaklaşım benimsemeyi hedefliyor. Chelsea'den Moises Caicedo ile Ekvador, dünya çapında bir box-to-box orta saha oyuncusuna sahip.

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Curacao'nun kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Efsanevi Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, bu ada ülkesini Dünya Kupası'ndaki ilk macerasında yönetecek. Gervane Kastaneer, eleme turlarında 5 gol atarak kilit bir rol oynarken, eski Aston Villa yıldızı Leandro Bacuna ise 3 asist yaptı. Amerika kıtasında pragmatik bir yaklaşım benimsemeleri gerekebilir ve kaleci Eloy Room da muhtemelen yoğun bir dönem geçirecek. Eski Man United yıldızı Tahith Chong da rakip savunmaları zorlayabilir.

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Ekvador'un 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defans: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Orta saha oyuncuları: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, Chelsea'den kiralık), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Forvetler: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracan), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Curacao 26 kişilik kadro

Kaleciler: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Defans oyuncuları: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Orta saha oyuncuları: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Forvetler: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Takım haberleri ve kadrolar

Ekvador'un teknik direktörü Sebastián Beccacece'dir, ancak bu maç öncesinde La Tri için şu anda doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. Şu aşamada muhtemel bir kadro açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Curacao teknik direktörü Dick Advocaat da Kansas City maçı için kadro haberlerini henüz onaylamadı. Herhangi bir sakatlık, cezalı oyuncu veya tahmini ilk 11 bilgisi henüz onaylanmadı. Maç yaklaştıkça en son güncellemeleri takip edin.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Ekvador, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle bu maça giriyor. En son sonuçları, 14 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında Fildişi Sahili'ne 1-0 yenilmeleriydi ve bu, uzun süren yenilmezlik serisini sona erdirdi. Bundan önce, La Tri hazırlık maçlarında Guatemala'yı 3-0 ve Suudi Arabistan'ı 2-1 yendi. Mart ayında hem Hollanda hem de Fas ile 1-1 berabere kaldılar. Bu beş maçta Ekvador sekiz gol attı ve dört gol yedi.

Curacao'nun son dönemdeki performansı ise beş maçta bir galibiyetle sınırlı. Tek galibiyetleri, 7 Haziran'da Aruba'yı 4-0 yendikleri hazırlık maçıydı ve bu galibiyet, dört mağlubiyet serisinin arasında kaldı. Almanya, turnuvanın açılış maçında Curacao'yu 7-1 yendi; bundan önce ise İskoçya'ya 4-1, Avustralya'ya 5-1 yenildiler. Mart ayında Çin'e 2-0 yenilmeleri, zorlu beş maçlık seriyi tamamladı. Curacao bu maçlarda altı gol attı ve 19 gol yedi.

Karşılaşma İstatistikleri

Mevcut verilerde Ekvador ile Curacao arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmamaktadır. 20 Haziran 2026 tarihinde oynanacak bu maç, her seviyede iki ülke arasındaki ilk karşılaşma olacaktır.

Puan Durumu

E Grubu'nda Ekvador bu maç öncesinde üçüncü, Curacao ise dördüncü sırada yer almaktadır.