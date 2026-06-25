25 Haziran’da New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Ekvador ile Almanya’nın karşı karşıya geleceği, Dünya Kupası E Grubu’nun heyecan dolu kapanış maçı için her şey hazır.

Almanya, uluslararası futbolun en büyük turnuvasında zengin bir geçmişe sahip. 1954'ten bu yana her Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Almanya, dört kez (1954, 1974, 1990, 2014) şampiyonluğa ulaştı.

2026 Dünya Kupası'nda Ekvador - Almanya maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası - Grp. E New York/New Jersey Stadium

Ekvador’un 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Ekvador, CONMEBOL sıralamasında ikinci sırada tamamladığı etkileyici Dünya Kupası eleme kampanyasının ardından bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Kuzey Amerika'da onları bekleyen maçlar şunlar:

Tarih Maç Yer Son Skor / Biletler 14 Haziran Pazar Fildişi Sahili - Ekvador Lincoln Financial Field (Philadelphia) 1-0 20 Haziran Cumartesi Ekvador - Curacao Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 0-0 25 Haziran Perşembe Ekvador - Almanya MetLife Stadyumu (East Rutherford) Biletler

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

2018 ve 2022'de üst üste iki kez grup aşamasında elenerek hayal kırıklığı yaratan Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda performansını yükseltmek için büyük baskı altında. E Grubu'ndaki maç takvimi şu şekildedir:

Tarih Maç Yer Son Skor / Biletler 14 Haziran Pazar Almanya - Curacao NRG Stadyumu (Houston) 7-1 20 Haziran Cumartesi Almanya - Fildişi Sahili BMO Field (Toronto) 2-1 25 Haziran Perşembe Ekvador - Almanya MetLife Stadyumu (East Rutherford) Biletler

Ekvador - Almanya maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmekte olup, ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Ekvador - Almanya maçı biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

MetLife Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

MetLife Stadyumu, New York şehrinin 5 mil batısında, New Jersey'nin East Rutherford kasabasındaki Meadowlands Spor Kompleksi'nde bulunan çok amaçlı bir tesistir.

2010 yılında Giants Stadyumu'nun yerine açılan bu stadyum, NFL'de ün salmış New York Giants ve New York Jets takımlarının düzenli olarak maçlarını oynadıkları ev sahipliği yapmaktadır.

MetLife Stadyumu, futbol maçlarına ev sahipliği yapma konusunda oldukça deneyimlidir; geçmişte CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa America (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara sahne olmuştur.

Stadyum, bu yılın başlarında 81.118 seyirci önünde Chelsea ile Paris Saint-Germain'in karşılaştığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yaparak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ne hazırlanmıştır.

Ekvador - Almanya maçından ne beklemeli?

ECU Son 2 maçları GER 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler Ekvator 2 - 4 Almanya

Ekvator 0 - 3 Almanya 2 Gol sayısı 7 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2







