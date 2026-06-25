25 Haziran’da New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Ekvador ile Almanya’nın karşı karşıya geleceği, Dünya Kupası E Grubu’nun heyecan dolu kapanış maçı için her şey hazır.
Almanya, uluslararası futbolun en büyük turnuvasında zengin bir geçmişe sahip. 1954'ten bu yana her Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Almanya, dört kez (1954, 1974, 1990, 2014) şampiyonluğa ulaştı.
2026 Dünya Kupası'nda Ekvador - Almanya maçı ne zaman oynanacak?
Ekvador’un 2026 Dünya Kupası Maç Programı
Ekvador, CONMEBOL sıralamasında ikinci sırada tamamladığı etkileyici Dünya Kupası eleme kampanyasının ardından bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Kuzey Amerika'da onları bekleyen maçlar şunlar:
Tarih
Maç
Yer
Son Skor / Biletler
14 Haziran Pazar
Fildişi Sahili - Ekvador
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
1-0
20 Haziran Cumartesi
Ekvador - Curacao
Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
0-0
25 Haziran Perşembe
Ekvador - Almanya
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı
2018 ve 2022'de üst üste iki kez grup aşamasında elenerek hayal kırıklığı yaratan Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda performansını yükseltmek için büyük baskı altında. E Grubu'ndaki maç takvimi şu şekildedir:
Tarih
Maç
Yer
Son Skor / Biletler
14 Haziran Pazar
Almanya - Curacao
NRG Stadyumu (Houston)
7-1
20 Haziran Cumartesi
Almanya - Fildişi Sahili
BMO Field (Toronto)
2-1
25 Haziran Perşembe
Ekvador - Almanya
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
Ekvador - Almanya maç biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmekte olup, ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
Ekvador - Almanya maçı biletleri ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.
Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:
Kategori
Grup Aşaması
Son 16 - Çeyrek Final
Yarı Final ve Final
Kategori 1
250 $ - 400 $
600 $ - 1.200
1.500 $ - 6.730 $
Kategori 2
150 $ - 280 $
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
60 $ - 120 $
150 $ - 350 $
400 $ - 2.030 $
MetLife Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey
MetLife Stadyumu, New York şehrinin 5 mil batısında, New Jersey'nin East Rutherford kasabasındaki Meadowlands Spor Kompleksi'nde bulunan çok amaçlı bir tesistir.
2010 yılında Giants Stadyumu'nun yerine açılan bu stadyum, NFL'de ün salmış New York Giants ve New York Jets takımlarının düzenli olarak maçlarını oynadıkları ev sahipliği yapmaktadır.
MetLife Stadyumu, futbol maçlarına ev sahipliği yapma konusunda oldukça deneyimlidir; geçmişte CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa America (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara sahne olmuştur.
Stadyum, bu yılın başlarında 81.118 seyirci önünde Chelsea ile Paris Saint-Germain'in karşılaştığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yaparak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ne hazırlanmıştır.