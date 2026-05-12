Ekvador - Almanya maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, MetLife Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

25 Haziran'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Ekvador ile Almanya'nın karşı karşıya geleceği, Dünya Kupası E Grubu'nun heyecan dolu son maçı için hazırız.

Almanya, uluslararası futbolun en büyük turnuvasında zengin bir geçmişe sahip. 1954'ten bu yana her Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Almanya, dört kez (1954, 1974, 1990, 2014) şampiyonluğa ulaştı.

Almanya her zaman büyük ilgi görüyor ve çok sayıda futbolsever, bu takımı Kuzey Amerika'da sahada izlemek için sabırsızlanıyor.

GOAL, nereden satın alınabileceği ve bilet fiyatları da dahil olmak üzere Ekvador - Almanya maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Ekvador - Almanya maçı ne zaman oynanacak?

Ekvador'un 2026 Dünya Kupası Maçları

Ekvador, CONMEBOL sıralamasında ikinci sırada tamamladığı etkileyici Dünya Kupası eleme kampanyasının ardından bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Kuzey Amerika'da onları bekleyen maçlar şunlar:

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran Pazar Fildişi Sahili - Ekvador Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet 20 Haziran Cumartesi Ekvador - Curacao Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Bilet 25 Haziran Perşembe Ekvador - Almanya MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet

Almanya 2026 Dünya Kupası Maçları

2018 ve 2022'de üst üste iki kez grup aşamasında elenerek hayal kırıklığı yaratan Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda performansını yükseltmek için büyük baskı altında. E Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran Pazar Almanya - Curacao NRG Stadyumu (Houston) Bilet 20 Haziran Cumartesi Almanya - Fildişi Sahili BMO Field (Toronto) Bilet 25 Haziran Perşembe Ekvador - Almanya MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet

Ekvador - Almanya maçına nasıl bilet alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Ekvador - Almanya maçının biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

MetLife Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

MetLife Stadyumu, New York City'nin 5 mil batısında, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki Meadowlands Spor Kompleksi'nde bulunan çok amaçlı bir tesistir.

Stadyum, Giants Stadyumu'nun yerine 2010 yılında açılmıştır ve NFL'de ün salmış New York Giants ve New York Jets takımlarının düzenli olarak maçlarını oynadıkları ev sahipliği yapmaktadır.

MetLife Stadyumu, geçmişte CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa America (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara ev sahipliği yapmış olması nedeniyle futbol maçları düzenleme konusunda oldukça deneyimlidir.

Stadyum, bu yılın başlarında 81.118 seyirci önünde Chelsea ile Paris Saint-Germain'in karşılaştığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yaparak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ne hazırlanmıştır.

Ekvador - Almanya maçından ne beklemeli?

ECU Son 2 maçları GER 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler Ekvator 2 - 4 Almanya

Ekvator 0 - 3 Almanya 2 Gol sayısı 7 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2








