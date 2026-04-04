"Ekvador'a karşı sergilediği performans, Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer almasını engelledi"

İki aydan fazla bir süre sonra başlayacak Dünya Kupası öncesinde, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Hollanda milli takım kadrosunu büyük ölçüde belirlemiş durumda. Yine de De Telegraaf gazetesi, Ekvador ile oynanan hazırlık maçı (1-1) ona yeni bir bakış açısı kazandırdığını düşünüyor.

Örneğin, Stefan de Vrij Salı günü Philips Stadyumu'nda ilk on birde yer aldı, ancak performansı seyircileri pek memnun etmedi. Merkez savunma oyuncusu bu sezon Inter'de çoğunlukla yedek kulübesinde oturuyor ve bu durum oyununa da yansıdı.

“Artık yeni neslin zamanı geldi, çok sayıda iyi stoperimiz var,” diyor Steven Kooijman, Kick-off podcast’inde. “Yeter artık. Harika bir oyuncu, çok faydalı, ama bu yaşta… Artık gençleri sahaya sürün.”

“De Vrij, Koeman’ı hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı,” diye meslektaşına katılıyor Mike Verweij. “Her zaman oradaydı ve her zaman iyi iş çıkardı. Kenara atılmak elbette çok acı verici, ama yeni bir neslin geleceği bir an mutlaka gelir.”

“De Vrij, Hollanda milli takımı için gerçekten çok önemliydi ve Koeman sadakatine düşkün biridir. De Vrij’i Dünya Kupası kadrosuna dahil etse hiç şaşırmam,” diyen Verweij, 34 yaşındaki savunmacının Ekvador maçında iyi bir performans sergilemediğine de katılıyor.

“Ekvador maçında, özellikle ilk 15 dakikada onu izlediyseniz... Dumfries’in kırmızı kart görmesinde de payı var, çünkü kazanması gereken bir ikili mücadeleyi kaybetti. De Vrij’i çok vasat buldum ve bence bu durum onun Dünya Kupası kadrosuna girmesini engelleyebilir,” diyerek Verweij, Dünya Kupası kadrosu konusunda öngörülerde bulundu.

De Vrij'in kadroya alınıp alınmayacağı, muhtemelen pozisyonundaki rakiplerinin form durumuyla da yakından ilgili olacaktır. Mantıken Jurriën Timber ilk tercih olacaktır, ancak o, son milli maç döneminde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı. Jan Paul van Hecke de bir adım önde görünüyor ve bu durum, uzun süredir sırt sakatlığıyla boğuşan Matthijs de Ligt için de geçerli gibi görünüyor.