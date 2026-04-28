Ekvador 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Bu yaz Güney Amerika ülkesinin maçlarını izlemek için biletleri nasıl edinebilirsiniz?

Ekvador, tarihinde sadece ikinci kez üst üste iki Dünya Kupası turnuvasına katılmaya hak kazandı. 

La Tri kadrosunda tanınmış ve deneyimli oyuncular bulunuyor. Chelsea'den Moises Caicedo ve Arsenal'den Piero Hincapie, her ikisi de ülkelerinin milli takımında 50'den fazla maça çıktı ve Ekvador'un Kuzey Amerika'daki mücadelesinde etkili roller üstlenecek gibi görünüyor. 

Takımın bir diğer önemli parçası ise geçen sezon Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Willian Pacho. Bu defans oyuncusu, CONMEBOL elemelerinin 18 maçının tamamında her dakikada sahada kalan iki Güney Amerikalı oyuncudan biri.

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Ekvador'un 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

TarihMaç (Yerel saatle başlama saati)YerBiletler
14 Haziran PazarFildişi Sahili - Ekvador (19:00)Lincoln Financial Field (Philadelphia)Bilet
20 Haziran CumartesiEkvador - Curacao (19:00)Arrowhead Stadyumu (Kansas City)Bilet
25 Haziran PerşembeEkvador - Almanya (16:00)MetLife Stadyumu (East Rutherford)Bilet

Ekvador 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Ekvador 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Ekvador'un 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

SahneBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)60 - 620
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735
Son 32105 $ - 750
Son 16170 $ - 980 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $
Yarı finaller 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda Ekvador'dan ne beklemeli?

Ekvador, bir başka başarılı performans için ilham kaynağı olarak 2006 Dünya Kupası'ndaki performansına bakacak. 

2002'de dünya sahnesine ilk kez çıkıp grup aşamasında elendikten sonra, dört yıl sonra geri dönerek eleme turlarına ulaştılar ve bugüne kadarki en iyi Dünya Kupası performanslarını sergilediler. Ekvador, 2014 ve 2022'deki dünya şöhreti arayışlarında eleme turlarına ulaşamadı.

Ekvador'un teknik direktörlüğünü Sebastian Beccacece üstleniyor ve o, takımın CONMEBOL Dünya Kupası elemelerinde etkileyici bir şekilde ikinci sırada yer almasına yardımcı oldu. Ekvador, elemelerde sadece iki maç kaybetti ve bu, yarışan tüm takımlar arasında en az mağlubiyet sayısı oldu. Arjantin ve Brezilya ise elemelerde sırasıyla 4 ve 6 maç kaybetti.

Ekvador’un eleme turlarındaki başarısının anahtarı savunmasıydı. 18 maçta sadece 5 gol yediler ve CONMEBOL takımları arasında çift haneli gol yemeyen tek takım oldular. Ancak yaz aylarında turnuvada ilerlemek istiyorlarsa, gol atma konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekecek.

Ekvador 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren eksiksiz konaklama paketleriyle Ekvador maçlarında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz. 

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

  • Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)
  • Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç
  • Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

  • Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.
  • Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir
  • Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir
  • Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

  • Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.
  • 3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı
  • Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir
  • Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir
  • Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu
  • Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecektir.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şu şekilde:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Boston) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadyumu, Miami 64.091 
 MetLife Stadyumu, New York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123