Teknik direktör Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevindeki ikinci kadrosunu yarın cuma günü, Paris saatiyle tam 18.00'de açıklamaya hazırlanıyor. Söz konusu kadro, UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya ve Türkiye maçları öncesinde belirlenecek.

Fransa, 12 Kasım'da Milano'da İtalya ile karşılaşacak; ardından aynı ayın 15'inde Bordeaux'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Zidane'ın geçtiğimiz eylül ayında açıkladığı ilk kampa kıyasla, etkili bir dizi eksiklik ve bazı temel oyuncuların geri dönüşü nedeniyle kadroda belirgin değişiklikler yapılması bekleniyor.

İlgili haber

De Jong, Atletico Madrid maçı öncesinde Flick'i zora soktu

Tarih boyunca: Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son dakika canavarı

Beklenen eksiklerin başında, sakatlığı nedeniyle forvet Ousmane Dembélé geliyor; ayrıca orta saha oyuncusu Manu Koné ile ayak bileğinde sakatlık yaşayan forvet Estéban Lepaul da listede yer alıyor.

Ayrıca sol ayak bileğindeki burkulmadan tam olarak iyileşemeyen bek Jules Koundé ile arka adale yırtığı bulunan savunmacı Maxence Lacroix'nın katılımına ilişkin şüpheler bulunuyor.

Buna karşılık kadroda bir dizi öne çıkan ismin geri dönmesi bekleniyor. Bunların başında, uzun bir aradan sonra Real Madrid ile yeniden forma giymeye başlayan Aurélien Tchouaméni ile sakatlıktan dönen Warren Zaïre-Emery ve İbrahima Konaté geliyor. Ayrıca sol dizindeki sakatlık nedeniyle önceki maçların çoğunu kaçıran kaptan Kylian Mbappé'nin de kadrodaki yerini yeniden alması bekleniyor.

Olası sürprizler

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, özellikle hücum hattındaki eksiklikler bazı sürprizlere kapı aralayabilir. Bu sezon sergilediği dikkat çekici performansla uzun bir aranın ardından milli takıma geri dönmek için en güçlü adaylardan biri olarak Lens oyuncusu Florian Thauvin öne çıkıyor; oyuncu 12 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.

Ayrıca Inter Milan forveti Marcus Thuram da ilk kampta yer almamasının ardından kadroya katılmaya aday durumda. Bunun yanı sıra Tottenham oyuncusu Mathys Tel ve Bournemouth oyuncusu Eli Junior Kroupi gibi bazı genç oyuncular forma giyme fırsatı bulabilir; bu arada Valentin Atangana gibi genç milli takımdan isimlerin de çağrılma ihtimali bulunuyor.

Zidane, ilk kadrosunda 5 yeni oyuncuya katılma fırsatı vermişti; bunlar Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha ve Estéban Lepaul'dü. Görünen o ki Zidane, teknik ve fiziksel açıdan en hazır oyunculara dayanmayı sürdürürken yenilenme politikasını da devam ettirmeye yöneliyor.

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde grubunun lideri konumunda olup 10 puana sahip ve önümüzdeki iki maçta çeyrek finale yükselişini kesinleştirmeyi hedefliyor.