La Liga Başkanı Javier Tebas, mali açıdan tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşayan Barcelona'nın transferlerini değerlendirdi.

Yaz transfer döneminde kadrosunu Robert Lewandowski ve Raphinha gibi önemli oyuncularla güçlendiren Barcelona, Sevilla'nın Fransız stoperi Jules Kounde'nin transferinde de son aşamaya gelirken, La Liga Başkanı Javier Tebas Sport'a yaptığı açıklamada mali açıdan zor bir dönemden geçen Katalan devinin nasıl bu denli büyük harcamalar yaptığına açıklık getirdi ve merak edilenleri yanıtladı.

Ne söylendi?

"Barcelona yöneticileri ne yapmaları gerektiğini biliyor. Bence hala atmaları gereken birkaç adım var ama doğru bir yoldalar ve bunun için zamanları var. Kuralları bildiklerini ve ne yapmaları gerektiğinin farkında olduklarını söylebilirim. TV haklarının yüzde 10'unu 207 milyon euro'ya sattılar. Sonra bu payı yüzde 25'e çıkardılar ki bu da onlara 350 milyon euro'luk ek bir gelir sağladı. Toplamda 500 milyon euro'yu aşan bir gelir elde ettiler ve bana göre 200 milyon civarında bir satış daha yapacaklar. Bu adımı atar ve takımdan bazı oyuncularla yolları ayırırlarsa bu yaz yaptıkları transferleri sahaya sürmelerinin önünde bir problem kalmaz. Şu ana dek gelirlerini sabit hale getirdiler ve maaşlarını azalttılar"

Barcelona bu yaz kimleri transfer etti?

Premier Lig ekiplerinden Leeds United'dan Raphinha'yı 58 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Barcelona, Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski için de 45 milyon euro bonservis ödedi. Christensen ve Kessie de Chelsea ve Milan'dan ücretsiz olarak transfer edildi. Barcelona'nın önümüzdeki günlerde Sevilla'dan Kounde ve Chelsea'den Cesar Azpilicueta'yı da kadrosuna katması bekleniyor.

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