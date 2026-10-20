Al-Nassr'daki kriz artık yalnızca sportif değil: uluslararası basın da çok büyük borçlardan söz ediyor. Gazeteci Walid Al-Faraj borcun 800 milyon riyale ulaştığını açıkladı. ABD kaynaklı bir rapor ise Milan'ı da kontrol eden RedBird Capitals fonuna bağlı bir şirkete kulübün %70'inin satılması için gizli görüşmeler yürütüldüğünü ortaya koydu.





Riyad'da yaşananlar geçici bir kriz değil. Hatta Cristiano Ronaldo'nun sahadan kulübün karar masasına geçebileceği bir dönemin başlangıcı.





ŞOK RAKAMLAR - Gazeteci Walid Al-Faraj, Rotana Sport con Walid programında kulübün mali krizini gözler önüne serdi ve "Al-Nassr'ın borçları 800 milyon riyale yaklaşıyor" dedi. Al-Faraj, bu yükümlülüklerin öncelikle geçen sezon alınan yanlış mali kararlardan kaynaklandığını ve denetim mekanizmalarını harekete geçirdiğini anlattı. Sözleri, durumun ciddiyetini ve kulübün yönetim biçiminin mali açıdan bütünüyle gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.









BİR MİLYAR RİYALLİK ANLAŞMA - Öte yandan ABD'deki finans sitesi Semaphore, Redbird Capital'ın, sahibi olduğu Milan'ın yanı sıra Al-Nassr'ın %70'ini satın almayı görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın PIF fonuyla bir araya geldiğini açıkladı.

Aktarılanlara göre işlemin değeri bir milyar riyale ulaşabilir; bu tutar kulübün mevcut borçlarını da karşılayabilir. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında ve kesin bir anlaşma yok.

Diğer iddialara göre iş insanı Mohammed Al-Khuraiji de başka ortaklarla birlikte yatırımcı grubuna katılabilir. Cristiano Ronaldo'nun kulüpten pay alabileceği de konuşuluyor.





Analist Mohammed Al-Anzi ise sözlerini şöyle tamamladı: "Ronaldo, Al-Nassr'a oyuncu olarak geldi, kulübe tutkuyla bağlı kaldı ve şimdi kulübün sahibi olmak istiyor. Al-Nassr çevresinde konuşulanlar bunlar."

Her durumda, kulübün sahibi kim olursa olsun ve sahiplik oranları nasıl şekillenirse şekillensin, izlenecek yol şimdiden belli: kulübü ekonomik açıdan yeniden ayağa kaldırmak için kurumsal yönetişim ve mali disipline odaklanılacak.



