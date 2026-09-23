Ekkelenkamp, Udinese’de bir anda Şampiyonlar Ligi’ni 4 kez kazanan bir takım arkadaşına kavuştu

Fabrizio Romano'nun çarşamba sabahı duyurduğu üzere David Alaba, kariyerine Udinese'de devam edecek. Tecrübeli stoper, İtalyan kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı.

Alaba, geçen yaz Real Madrid'den ayrılmasından bu yana bonservissizdi. Avusturyalı futbolcu son yıllarda sık sık sakatlık problemleri yaşadı.

Alaba'nın daha önce bir kulübe imza atmaması dikkat çekici olarak değerlendirilebilir. Savunmacı, geçen yaz Avusturya ile iyi bir Dünya Kupası geçirdi ve şu anda tamamen fit durumda.

Alaba son haftalarda Inter Miami, Hamburg SV, Union Berlin, Al-Sadd FC ve Meksika ekibi Club América ile görüşmeler yürütüyordu. Sonunda ipi göğüsleyen taraf Udinese oldu.

Alaba, Udinese'de Jurgen Ekkelenkamp ile takım arkadaşı olacak. Ajax'ın eski oyuncusu, 2024'ten bu yana İtalyan kulübüyle sözleşmeli.

Alaba, dünyanın en çok kupa kazanan futbolcularından biri. Bayern Münih ile 10 kez Almanya şampiyonu olurken, Real Madrid ile de 2 kez İspanya şampiyonluğu yaşadı.

Almanya Kupası'nı 6 kez kaldırdı, Real Madrid ile de 1 kez ulusal kupayı kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni ise 4 kez kazandı; bunların ikisi Bayern, ikisi de Real Madrid formasıylaydı.