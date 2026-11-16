Ekhator'un dönüşü: İtalya U21, sertlik ve geri dönüşe sahne olan maçta Belçika'yla berabere kaldı

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İtalya 21 Yaş Altı Takımı'nın üst üste altı galibiyetlik serisi sona erdi. Ancak Silvio Baldini yönetimindeki İtalya'nın Belçika karşısında aldığı beraberlik, elde ediliş biçimiyle yine de değerliydi: Son bölümde gelen geri dönüş, Juventuslu Ekhator'un penaltısıyla tamamlandı. Penaltıyı kazanan Ekhator yeniden golle buluşarak 2-2'lik skoru belirledi.

Baldini, Fransa karşısındaki ilk 11'e göre beş değişiklik yaptı. 25. dakikada Inacio içeri kat edip şutunu çekti, kaleci Pieklak topu elinde tutamadı. Lipani ile Cherubini arasındaki mücadeleden sıyrılan kanat oyuncusu, yakın mesafeden yaptığı dokunuşla İtalya U21'i 1-0 öne geçirdi. Ancak üstünlük kısa sürdü: İki dakika sonra bir köşe vuruşunun devamında Burlet gelişine vurduğu topu istemeden Mirisola'ya gönderdi. Mirisola topu kontrol edip Daffara'yı aşan vuruşuyla eşitliği sağladı.

İkinci yarıda Mbangula topu solda aldı ve Nonge'ye ara pası verdi. Nonge'nin hazırladığı pozisyonda Mirisola sıfır metreden golünü atarak hem ikinci golünü kaydetti hem de Belçika'yı öne geçirdi. Son bölümde Mane, Fofana, Bassette ve Ekhator'un karıştığı kısa süreli bir arbede yaşandı. Ardından Amatucci'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Juventuslu santrfor Ekhator, penaltıyı kazandı ve beyaz noktadan hata yapmadı. Maçın sonlarında Daffara, Duranville'in içeri sızdığı pozisyonda bir kez daha ön plana çıktı. Mart ayında oynanacak son hazırlık maçı öncesinde, yaş kategorisindeki Avrupa Şampiyonası'na hazırlık kapsamında yapılan sondan bir önceki hazırlık maçı iyi geçti.