Eintracht Frankfurt'un eski teknik direktörü Albert Riera'dan bir öfke patlaması daha

Main Nehri kıyısındaki kısa macerasının ardından Kızılyıldız Belgrad'ın teknik direktörü olan Riera, Conference League'de FC Lugano karşısında iki kez öne geçmelerine rağmen 3-2 kaybettikleri maçın sorumlusu olarak Alman hakem Florian Badstübner'i gösterdi. Özellikle maçın bitimine kısa süre kala oyuna sonradan giren Mahmudu Bajo'nun Beckham Castro'yu tutması üzerine verilen penaltı kararına itiraz etti. İsviçre ekibinin galibiyet golü de bu penaltıdan geldi.

Takımının yenilgisinin ardından Riera, "Lugano'yu tebrik etmek istemiyorum" dedi ve ekledi: "Ceza almak istemiyorum ama kulübün başımıza gelenleri araştırmasını talep ediyorum. Penaltılar yüzünden Avrupa Ligi'nde oynamıyoruz. Futbol hakkında konuşmayacağım." Riera ayrıca, "Bu benim kulübüm, turnuvalara katılmak istiyorum. Belki UEFA bizi Avrupa'da istemiyordur? Öyleyse nedenini söylesinler" diye çıkıştı.

Riera'nın tepkisinin ardında, Sırp devinin uluslararası arenadaki hayal kırıklığı yaratan sonuçları yatıyor. Kızılyıldız, kendi liginde rakiplerinin altı puan önünde şampiyonluğa doğru ilerlerken İspanyol teknik direktör yönetiminde Avrupa'da işler hiç yolunda gitmiyor.

Kızılyıldız Belgrad, Albert Riera ile Avrupa Ligi'ni çarpıcı biçimde kaçırdı

Riera göreve gelmeden önce Belgrad ekibi, Şampiyonlar Ligi elemelerinin 3. turunda Hapoel Beer Sheva'ya elenmiş, bunun üzerine selefi Dejan Stankovic görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu da Sırbistan'ın başkentinde bir teknik direktörün Avrupa kupalarındaki performansına göre değerlendirildiğinin açık bir göstergesiydi. Riera'nın gelişinden sonra Kızılyıldız, Avrupa Ligi elemelerinde Viktoria Plzen'e çarpıcı biçimde elendi. İlk maçı 3-0 kazandıktan sonra rövanşta, ikisi de penaltıdan olmak üzere goller yiyerek uzatmalar sonucunda 5-1'lik ağır bir yenilgi aldı.

Diğer iki büyük turnuvaya kıyasla biraz daha kısa olan Conference League lig aşamasında, ilk maçtaki yenilginin ardından Kızılyıldız'ın henüz puanı yok. Oysa en azından Riera'ya göre Kızılyıldız, Lugano'daki maçın büyük bölümünde daha iyi taraftı. Sonuçtan "elbette memnun olmadığını" söyleyen 44 yaşındaki teknik direktör, "Maçın belli bölümlerinde üst düzey bir performans sergiledik. Sahada tek bir takım vardı" dedi. Riera sözlerini şöyle sürdürdü: "Fiziksel olarak iyi durumda değildik, bunu söyleyebilirim. Ama hakemlerin Avrupa'da iki maçtır bizi dezavantajlı duruma düşürmesi de can yakıyor. Hüsrana uğradım ve hayal kırıklığına uğradım ama oyuncularımın performansından memnunum."

Ancak Belgrad ekibi maçı kontrol etse de İsviçre temsilcisinin çok sayıda şut çektiği de gerçeğin bir parçası. Lugano maçı 18 şut ve 2,29'a 1,23'lük beklenen gol (xG) üstünlüğüyle tamamladı.

IMAGO

Albert Riera'ya görev güvencesi: Yönetici, Kızılyıldız Belgrad'ı şimdiden şampiyon görüyor

Riera'nın ise şimdilik görevi konusunda endişelenmesine gerek yok. Genel direktör Zvezdan Terzic, yenilginin ardından teknik direktöre destek verdi. "En son ne zaman bu kadar üst düzey ve baskın bir oyun sergilediğimizi hatırlamıyorum. Rakip kim olursa olsun Kızılyıldız her zaman böyle oynamalı" diyen Terzic, şunları vurguladı: "Yıllardır bol paslı, hücum odaklı ve önde baskıya dayanan İspanyol futbol tarzını istediğimizi söylüyoruz. Bunların hepsini de gördük."

Bununla birlikte Terzic, "oldukça cüretkâr ve küstahça" bir ifadeyle içinde bulundukları sezonu 2026/27 Şampiyonlar Ligi elemelerine hazırlık olarak nitelendirdi. Sırbistan liginde henüz 11 hafta geride kalmışken de "Biz zaten şampiyonuz" dedi. Kızılyıldız'ı gelecek perşembe Conference League'de FC Kopenhag bekliyor ancak bu maç Riera için kesinlikle kader maçı değil. Terzic, "Kopenhag'a kaybetsek bile Riera'ya yönelik tutumumuz değişmeyecek" diye konuştu.

Albert Riera, Eintracht Frankfurt'ta büyük bir başarısızlık yaşadı

Terzic, Riera'nın elindeki oyunculardan son derece memnun olduğunu da açıkladı: "Bir ay önce görüştüğümüzde, Kızılyıldız'ın kadrosunu Eintracht Frankfurt'un kadrosuyla değişmek istemeyeceğini söyledi. Bu, sahip olduğu oyunculardan çok memnun olduğu anlamına geliyor." Görünüşe göre Riera'nın kısa süre önce kadro dışı bıraktığı Aleksandar Katai bunun istisnası. Oysa 35 yaşındaki oyuncu Belgrad ekibi için çıktığı 328 maçta tam 160 gol attı.

Riera, Frankfurt'ta da sık sık sürtüşme yaşamış ve kendi oyuncularını sert biçimde eleştirmekten çekinmemişti. Bir dönem Mario Götze ve Jonathan Burkardt gibi takımın önde gelen oyuncularını da gözden çıkarmıştı. Hessen ekibi, 14 maçta yalnızca dört galibiyet alınması ve Avrupa kupalarına katılımın kaçırılmasının ardından Riera ile yollarını ayırmıştı. Riera da bunun üzerine SGE yöneticileri Axel Hellmann ve Markus Krösche'ye sert sözlerle yüklenmişti.