Eintracht Frankfurt, Perşembe günü Barcelona'yı Avrupa Ligi'nin dışına iterek büyük bir sürprize imza atmıştı.

Bir dönem Alman ekibinin formasını giyen Martin Fenin, maç günü yaşadığı saldırının görüntülerini paylaşarak Barcelona cephesine ateş püskürdü.

2008-2011 yılları arasında Frankfurt'ta top koşturan Çek santrafor, Eintracht'ın yarı final bileti aldığı tarihi gecede Camp Nou tribünlerinde yerini alan futbolseverlerden biriydi.

Fenin gözü dönmüş Barcelona taraftarlarının kendisine yaşadığı dehşet dolu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Ne yaşandı?

Instagram hesabında saldırının videosunu yayınlayan Fenin, Barcelona taraftarlarını ve yerel güvenlik güçlerini suçladı.

Fenin videonun açıklama kısmında şu ifadelere yer verdi:

"İşte ben ve eşim. Maçın ardından eşimle birlikte dayak yedik. 36 saat polis merkezinde tutulduk. Yardım görmedik, ne yemek, ne de su verdiler. Bu çılgınlık. Tebrikler Barça, tebrikler İspanya."

Frankfurt taraftarları çıkarma yapmıştı

Konuk ekibe ayrılan sayının çok üzerinde Frankfurt taraftarının maça giriş yapması büyük tartışma konusu olmuştu.

Laporta, Frankfurt maçındaki bilet skandalı nedeniyle taraftarlardan özür diledi

Barcelona teknik direktörü Xavi duruma tepki göstermiş ve ev sahibi avantajını kaybettiklerinden şikayet etti.

Kulüp başkanı Laporta ise benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gereken önlemleri alacaklarını açıkladı.