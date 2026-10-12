Sekiz kez Ballon d'Or kazanan futbolcunun önümüzdeki yıllarda dünya sahnesinde büyük çıkış yapacağına inandığı isimler arasında Max Dowman da yer alıyor. Arsenal'in genç yeteneği, bugüne kadar Gunners'ın profesyonel takımında 15 maça çıktı.

16 yaşındaki İngiliz futbolcu, geçen sezon Premier League'de altı maça çıktı, şampiyonluk kazandı ve "Premier League Home Grown Debutant of the Season" ödülünü aldı.

Messi'nin listesinde, bu sezon Manchester City karşısında ilk maçına çıkan ve ardından ABD Millî Takımı formasını ilk kez giyen 19 yaşındaki Crystal Palace forveti Zavier Gozo da bulunuyor. Listedeki tek Arjantinli yetenek ise Boca Juniors'tan Tomas Aranda. Profesyonel düzeydeki ilk sezonunda 14 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, Arjantin ile ABD arasındaki karşılaşmada gösterdiği performansla tecrübeli yıldızın listesine girmeyi başardı.

Meksika formasıyla bir Dünya Kupası'nda dört maça çıkan 17 yaşındaki Club Tijuana oyuncusu Gilberto Mora, listedeki daha tanınmış isimlerden biri. Türk millî futbolcu Can Uzun da listeye girdi. Eintracht Frankfurt'un orta saha oyuncusu, bugüne kadar 65 Bundesliga maçında 19 gol atıp 12 asist yaptı.

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HSV'li Lotta Wrede, Lionel Messi'nin dikkat çeken listesinde

Erkeklerdeki listeyi AZ Alkmaar'dan Hollandalı Kees Smit ile şu anda İtalya'da Cesc Fabregas yönetimindeki Como 1907'de oynayan Jesus Rodriguez tamamlıyor.

Messi, kadın futbolundan Hamburger SV'li Lotta Wrede ile Olympique Lyon'lu Giovanna Waksman'ı seçti. Chelsea'den Chloe Sarwie de listede yer alıyor. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, profesyonel düzeyde yedi maça çıktı ve yaklaşan Dünya Kupası için İngiltere U20 Millî Takımı kadrosunda bulunuyor.

Arjantinli yıldız, geçmişteki benzer girişimlerde de genç yetenekleri keşfetme becerisini göstermişti. Geçen yıl aday gösterdiği Rio Ngumoha, Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola'nın yönetiminde önemli bir seçenek hâline geldi ve Mayıs 2025'te Newcastle karşısında kulüp tarihinin en genç golcüsü oldu.

Geçen yılki listede Chelsea'den Manchester United'a transfer olan Andrey Santos ile şu anda Chelsea'den River Plate'e kiralanan ve genç yaşına rağmen Ekvador Millî Takımı formasıyla 27 maça çıkan Kendry Paez de vardı.