Transfer uzmanı Matteo Moretto, X'te yazdığına göre son günlerde AC Milan temsilcileri ile SGE'nin bugüne kadarki sportif yönetim kurulu üyesi arasında "yoğun görüşmeler" yapıldığını belirtti. Tarafların mali konularda anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Milan'ın sportif yönetiminin yapısı ve görev dağılımı ise hâlâ görüşülüyor. Ancak bu konuda da tarafların birbirine yaklaştığı belirtiliyor. Genel olarak anlaşmaya "çok yakın" oldukları aktarılıyor.

Şampiyonlar Ligi'ni yedi kez kazanan kulübün Krösche'ye ilgisi yeni değil. Milan, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılamamakla sonuçlanan yıkıcı sonunun ardından sportif yönetiminin tamamıyla yollarını ayırmıştı. Sonrasında, Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick'in kulübün yeni güçlü ismi olacağına dair söylentiler de çıkmıştı. Daha sonra Krösche'nin tercih edilen isim olduğu ortaya çıkmış, ancak transferi gerçekleşmemişti.

kicker, haziran ayında Milan'ın Krösche'yi toplam 40 milyon euro maaş içeren dört yıllık bir sözleşmeyle cezbetmeye çalıştığını yazmıştı. O dönemde Frankfurt'un sportif direktörü Timmo Hardung'un da moda şehrine gitmesi öngörülüyordu. Medyadaki örtüşen haberlere göre Krösche, sportif alanın tamamı üzerinde kontrol talep etmişti. Eintracht'ın yönetici için 7,5 ila 10 milyon euro arasında bir bonservis bedeli istediği belirtilmişti; ancak SGE tarafı görüşme yapıldığını yalanlamıştı.

Lombardiya ekibiyle yaşanan yakınlaşma, Eintracht ile 46 yaşındaki Krösche arasındaki ilişkilerin soğumasındaki etkenlerden biri olarak görülüyor.

Söz konusu ilişki, beş yılı aşkın başarılı bir iş birliğinin ardından pazar akşamı sona erdi. SGE, Main Nehri kıyısındaki kulüple sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Krösche'yi kendi isteği üzerine görevinden ayrılması için serbest bıraktı. Yapılan açıklamada, bu karardan önce "son haftalarda Markus Krösche ile denetleme kurulu başkanı Mathias Beck arasında Eintracht Frankfurt'un sportif açıdan bugünü ve geleceği ile iş birliğinin devamı hakkında iyi, açık ve güvene dayalı görüşmeler" gerçekleştirildiği belirtildi.

Markus Krösche, Eintracht Frankfurt'ta ne zamandan beri çalışıyordu?

Krösche, 2021'de RB Leipzig'den Frankfurt'a geldi. Hessen ekibi, onun görev döneminde 2022 Avrupa Ligi'ni kazandı ve iki kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

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Sportif yönetici, sezon başında eleştirilerin hedefindeydi. Özellikle geçen kış Dino Toppmöller'in yerine teknik direktör Albert Riera'nın getirilmesi büyük bir hataydı; Krösche de sonrasında bunu defalarca kabul etmişti. Ayrıca geçen sezon kadronun maliyetine kıyasla gösterdiği zayıf performans da kendisine yönelik eleştiriler arasındaydı. Zorlu geçen yaz transfer dönemi de Hırvatistan'daki bir gayrimenkul alımı gibi huzursuzluk yaratmıştı.

Krösche'nin olası yeni işvereni Milan, sportif açıdan başarısız bir dönemden geçiyor. Kulübün son büyük kupası, 2021/22 sezonunda kazandığı Serie A şampiyonluğu. Bu, son 15 yıldaki tek İtalya şampiyonluğu. Bu sezondan itibaren teknik direktörlük görevinde Ruben Amorim bulunuyor. Portekizli teknik direktör yönetiminde Milan sezona iyi bir başlangıç yaptı: Pazar günü Atalanta Bergamo'yu sahasında 3-2 mağlup eden ekip, puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor.