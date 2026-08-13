Sırbistan'dan Sportklub'ın haberine göre Riera, kısa süre içinde Kızılyıldız Belgrad'da teknik direktörlük görevini üstlenecek. Burada Dejan Stankovic, kısa süre önce Hapoel Be'er Sheva karşısında kaçan Şampiyonlar Ligi elemelerinin ardından istifasını açıkladı.

0-2'lik yenilgide, bir dönem Lazio, Inter Milan ve yine Kızılyıldız forması giyen eski dünya yıldızı, skor 0-0 iken verilmeyen bir penaltının ardından tamamen kontrolünü kaybetti ve hakem Glenn Nyberg tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Stankovic'in hakemin yönüne tükürdüğü ve oyuncu tüneline giderken de kışkırtıcı hareketlerle kendi taraftarını daha da karşısına aldığı belirtiliyor. Kızılyıldız, Stankovic'in bu öfke patlamasından kısa süre sonra 0-1'i yedi, yaklaşık on dakika sonra da 0-2 geldi. Stankovic'in maçın ardından soyunma odasında takımına istifasını açıkladığı ifade ediliyor.

Ayrılık, gece saatlerinde başkan Zvezdan Terzic tarafından da doğrulandı. "0-0'lık skorda böyle bir davranışta bulunamaz ve böyle bir kırmızı kart göremez." Cuma gününe kadar UEFA'ya bir halef bildirilmek zorunda ve görünen o ki bu isim Albert Riera olacak.

44 yaşındaki çalıştırıcının Belgrad'da iki yıllık sözleşme imzalaması ve perşembe günü tanıtılması bekleniyor. Riera son olarak, bilindiği üzere, Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u yeniden başarı çizgisine döndürme görevinde ağır bir başarısızlık yaşamıştı.

Riera, Eintracht Frankfurt'tan kovulduktan sonra skandala imza attı

Şubat ayında görevden alınan Dino Toppmöller'in yerine göreve geldi, ancak birkaç hafta içinde Mario Götze ve Jonathan Burkardt gibi lider oyuncular da dahil olmak üzere takımın büyük bir bölümüyle ters düştü. Ayrıca basın toplantılarındaki son derece tartışmalı tavırlarıyla da sürekli gündem yarattı.

14 maçta yalnızca dört galibiyet alıp Avrupa kupalarına katılımı kaçırmasının ardından kulüp, sezon sonunda Riera ile yollarını ayırdı. Ancak Riera'nın bunu öylece kabullenmek ve Frankfurt'taki düşüşün tek sorumlusu olarak görünmek istemediği açıkça ortadaydı. Temmuz ortasında bir Instagram hikâyesinde, yönetim kurulu sözcüsü Axel Hellmann'ın da bulunduğu Frankfurt kulüp yönetimine yer yer sert sözlerle yüklendi.

Riera, sportif direktör Markus Krösche ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşıp şu sözleri yazdı: "Sabah akşam kulüpte olan ve içerideki ve dışarıdaki kaosu ortadan kaldırmak için çaba gösteren tek iki kişi Markus Krösche ve ben oldum!!! Başka hiç kimse!"

Ardından 44 yaşındaki İspanyol, dil bilgisi açısından epey sorunlu bir İngilizceyle Hellmann'a yüklendi. "Adını vermeyeceğim (sadece iki kez gördüğüm kişi), çünkü sen bir hiçsin, tamamen bilinmiyorsun ve hiçbir şey başarmadın" diye yazdı Riera.

Bundan önce Hellmann'ın Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği ve eski Eintracht teknik direktörünü eleştirdiği bir röportaj yayımlanmıştı. Hellmann, "Bundesliga, bu kulüp ve tüm çevresiyle ilgilenmeye ne kadar az istekli olduğuna şaşırdım" dedi.

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