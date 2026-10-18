Haberde, "en üst yönetim kademesinde bile" sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesinin "kış transfer döneminden sonra görevini uzun süre sürdüreceğine artık ihtimal verilmediği" yazıyor. Krösche'nin o zamana kadar görevde kalıp kalmayacağı konusunda da artık şüpheler var.

Krösche'nin Eintracht ile sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Ancak yönetici ile köklü kulüp arasındaki bir zamanlar çok başarılı olan birliktelik, son aylarda ve yıllarda belirgin biçimde yıprandı. İddialara göre SGE Başkanı ve Denetim Kurulu Başkanı Mathias Beck (55), pazartesi günkü genel kurulda camiayı "satır aralarında" Krösche'nin ayrılığına hazırlayacak.

Krösche'nin halefini arama çalışmaları şu anda "yoğunlaştırılıyor". Olası adaylar arasında, şu anda 1. FC Nürnberg'de iyi iş çıkaran Joti Chatzialexiou (50) ile Young Boys Bern'de görev yapan eski SGE futbolcusu Christoph Spycher (48) bulunuyor. Ayrıca Pirmin Schwegler (39, VfL Wolfsburg) ve Fredi Bobic'in (54, Legia Varşova) geri getirilmesine yönelik "fikirler" de gündemde.

Main kıyısındaki kulübün yakında yeni bir sportif direktörü olursa, yeni bir transfer stratejisi izlemesi bekleniyor. Eintracht'ta, yakın geçmişte başarı getiren, yetenekli oyuncuları hatırı sayılır paralar karşılığında alıp ardından çok daha yüksek bedellere satma modelinin artık işlemediği konusunda görüş birliği var. Mali riskin çok büyüdüğü düşünülüyor. Üstelik Krösche'nin transfer piyasasındaki tercihleri de artık eskisi kadar isabetli değil. Yeni yaklaşımın istikrara daha fazla odaklanması bekleniyor.

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Ancak RB Leipzig'in eski sportif direktörünün Eintracht ile ilişkisinin yıpranmasının tek nedeni bu değil. Geçen sezon Dino Toppmöller'in yerine İspanyol Albert Riera'nın getirilmesiyle yapılan büyük hata da itibarına zarar verdi. Buna, diğer etkenlerin yanı sıra geçen yaz AC Milan ile yakınlaşması da eklendi.

Markus Krösche ne zamandan beri Eintracht Frankfurt'ta çalışıyor?

Daha önce Paderborn'da başarılı işler yapan Krösche, 2021 yazında Leipzig'den Frankfurt'a geldi. Onun yönetiminde Eintracht, kulüp tarihinde başarılı bir sayfa açtı; Avrupa Ligi'ni kazanmanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne de katıldı. Krösche transfer piyasasında birçok isabetli hamle yaptı ve bazı oyuncuları çok yüksek bedellere satmayı başardı. Bunlar arasında rekor bedellerle ayrılan Randal Kolo Muani (95 milyon avro, PSG), Hugo Ekitike (95 milyon avro, FC Liverpool) ve Omar Marmoush (75 milyon avro, Manchester City) da vardı.

Ancak Krösche'nin başarı oranı son dönemde belirgin biçimde düştü. Eintracht da hayal kırıklığı yaratan bir önceki sezon geçirdi (Bundesliga'da sekizincilik, Avrupa kupalarına katılamama). Yeni teknik direktör Adi Hütter yönetiminde bu sezona başlangıcı da inişli çıkışlı oldu. Frankfurt, altı hafta sonunda yediği 16 golle ligin savunması en zayıf takımlarından biri. Yine de Hessen temsilcisi, cuma akşamı 1. FC Köln karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından bir süreliğine rahat bir nefes alabilir. Bu, takımın sezondaki ikinci galibiyetiydi. Eintracht şu anda puan tablosunda 11. sırada.