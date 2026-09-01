Arka planda eylülde yaşanacağı iddia edilen bir ayrılığa ilişkin sansasyonel haberler ve rahatsız edici sesler dolaşmaya devam ederken, Eintracht Frankfurt'ta sportif direktör Markus Krösche'nin, kadroyu tamamlamak ve satışlarla bilançoyu dengeye oturtmak için yaz transfer döneminin son gününde önünde zorlu bir mesai bulunuyor.

Bu açıdan bakıldığında Hugo Larsson'un yaklaşan satışı tam zamanında geliyor. Merkez orta saha oyuncusu, Premier Lig'e transferi görüşmek üzere Eintracht'ın izniyle hafta sonundan önce Londra'ya gitmişti. Transferde ipi göğüslemesi beklenen kulüp Fulham olurken, bonservis bedelinin 22 ila 25 milyon euro arasında olduğu konuşuluyor. Ancak satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama da mümkün.

Öte yandan Jean-Matteo Bahoya'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Hücum oyuncusunun yaklaşık 18 milyon euro karşılığında Hull City'ye transferi konusunda en azından kulüpler anlaşmıştı, ancak Bahoya'nın kendisi Premier Lig'e yükselen takıma gitmeyi reddetti. Bahoya'da ve Fares Chaibi'de bir gelişme olup olmayacağı soru işareti. 23 yaşındaki oyuncuyla Newcastle United ve Crystal Palace'ın ilgilendiği belirtiliyor.

Bu arada, aslında kadroda kesin olarak düşünülmesine rağmen Ritsu Doan'ın ani ayrılığı suya düştü. Japon oyuncu hatta Al-Ittihad'da sağlık kontrolünden bile geçmiş ve Eintracht'tan 17 milyon euroluk transfer için yeşil ışık almıştı. Ancak kicker'ın yazdığına göre Doan, "kişisel-ailevi nedenlerle" sonunda Suudi Arabistan'a transfer olmamaya karar verdi.

Eintracht Frankfurt görünüşe göre iki transfer bombası üzerinde çalışıyor

Buna rağmen Larsson'un ayrılığı ve Niels Nkounkou'nun yaklaşan transferi sayesinde, yeni transferler tarafında bir ya da iki transfer bombası daha bitirmek için kaynak yaratılabilir. Bir yandan, bir dönem Real Madrid formasıyla Bayern'in korkulu rüyası olan ve şu anda kulüpsüz durumdaki Joselu'nun, Krösche'nin listesinde yer aldığı

öne sürülüyor. Öte yandan SGE, görünüşe göre Arnaud Kalimuendo'yu yeniden kiralamak için arka planda yoğun mesai harcıyor. Forvet oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısında Frankfurt'ta geçirdiği altı aylık dönemde fazlasıyla ikna edici bir performans sergilemişti, ancak Hessen ekibi 27 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonunu karşılayamadı. Böylece 19 resmi maçta altı gol atan Kalimuendo, Nottingham Forest'a geri döndü.

Ancak burada da yeni teknik direktör Oliver Glasner yönetiminde yine düşünülmüyor. Geçen hafta sonu Liverpool ile oynanan ve 2-2 biten maçta kadroya bile alınmadı, sezonun açılışında ise Leeds United'a 1-0 kaybedilen karşılaşmada son dakikalar öncesinde oyuna girdi.

Nottingham, Kalimuendo'yu en çok bonservisiyle satmayı istiyor; daha 2025 yazında 24 yaşındaki oyuncu İngiliz kulübüne 30 milyon euroya mal olmuş ve bu bedel Stade Rennes'e ödenmişti. Ancak Eintracht'ın bunu karşılaması mümkün değil.