Avrupa Ligi

Eintracht Frankfurt - Standard Liege maçı hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi F Grubu 3. maçında Eintracht Frankfurt ile Standard Liege karşı karşıya gelecek. Peki maç hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 3. maçında Eintracht Frankfurt sahasında Standard Liege’i konuk edecek.

Commerzbank-Arena’da oynanacak karşılaşma saat 22:00’de başlayacak.

Eintracht Frankfurt - Standard Liege maçı hangi kanalda?

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Eintracht Frankfurt - Standard Liege maçını beIN Sports MAX 2 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Eintracht Frankfurt gruptaki son maçında deplasmanda Vitoria Guimaraes’i 1-0 yenmişti. 

Standard Liege ise deplasmanda Arsenal’e 4-0 mağlup olmuştu.

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