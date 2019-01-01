Eintracht Frankfurt - Standard Liege maçı hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi F Grubu 3. maçında Eintracht Frankfurt sahasında Standard Liege’i konuk edecek.
Commerzbank-Arena’da oynanacak karşılaşma saat 22:00’de başlayacak.
Eintracht Frankfurt - Standard Liege maçı hangi kanalda?
Eintracht Frankfurt - Standard Liege maçını beIN Sports MAX 2 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Eintracht Frankfurt gruptaki son maçında deplasmanda Vitoria Guimaraes’i 1-0 yenmişti.
Standard Liege ise deplasmanda Arsenal’e 4-0 mağlup olmuştu.