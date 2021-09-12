Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Frankfurt deplasmanına gidiyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Bu turda HJK Helsinki'yle eşleşen sarı-lacivertliler, Finlandiya temsilcisini toplamda 6-2'lik skorla saf dışı bırakmayı başarmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek olan Vitor Pereira'nın öğrencileri, ilk maçını Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacak.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Frankfurt deplasmanındaki maçı 16 Eylül 2021 tarihinde saat 20.45'te oynanacak.

Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

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