Avrupa Ligi

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Osman Can Erkut
AA
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Frankfurt deplasmanına gidiyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Bu turda HJK Helsinki'yle eşleşen sarı-lacivertliler, Finlandiya temsilcisini toplamda 6-2'lik skorla saf dışı bırakmayı başarmıştı.

UEFA  Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek olan Vitor Pereira'nın öğrencileri, ilk maçını Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacak.

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Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Frankfurt deplasmanındaki maçı 16 Eylül 2021 tarihinde saat 20.45'te oynanacak.

Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

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