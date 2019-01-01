Eintracht Frankfurt, devlerin takip ettiği Luka Jovic'in satın alma opsiyonunu kullandı

Alman kulübü, bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Sırp santrforun satın alma opsiyonunu kullandı ve 2023'e kadar sözleşme imzaladı.

Luka Jovic, 2017 yılında 'dan kiralandığı 'ta gösterdiği performans ile dev kulüplerin transfer listesine girmeyi başardı.

Alman kulübünün kiralarken kontratına satın alma maddesi koyduğu Sırp futbolcu, önce Frankfurt'a resmen transfer olacak.

Eintracht Frankfurt kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Alman ekibi Jovic'in satın alma opsiyonunu kullandı.

Bildiriye göre genç yıldızın Frankfurt ile 2023'e kadar kontratı olacak.

Genç santrfor hakkında açıklamada bulunan Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, "Luka'nın gelişimi bizi çok memnun ediyor. O'nu burda istediğimizden en ufak şüphemiz yoktu. Sıradışı yeteneklere sahip bir oyuncu. Kendisiyle daha sağlam bağlar kurmamız çok önemli" dedi.

ve gibi kulüplerin takibe aldığı Jovic, bu sezon 'da 27 maçta 17 gol ve 6 asist üretti.