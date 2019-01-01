Eintracht Frankfurt, devlerin takip ettiği Luka Jovic'in satın alma opsiyonunu kullandı
Luka Jovic, 2017 yılında Benfica'dan kiralandığı Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performans ile dev kulüplerin transfer listesine girmeyi başardı.
Alman kulübünün kiralarken kontratına satın alma maddesi koyduğu Sırp futbolcu, önce Frankfurt'a resmen transfer olacak.
Eintracht Frankfurt kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Alman ekibi Jovic'in satın alma opsiyonunu kullandı.
Bildiriye göre genç yıldızın Frankfurt ile 2023'e kadar kontratı olacak.
Genç santrfor hakkında açıklamada bulunan Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, "Luka'nın gelişimi bizi çok memnun ediyor. O'nu burda istediğimizden en ufak şüphemiz yoktu. Sıradışı yeteneklere sahip bir oyuncu. Kendisiyle daha sağlam bağlar kurmamız çok önemli" dedi.
Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerin takibe aldığı Jovic, bu sezon Bundesliga'da 27 maçta 17 gol ve 6 asist üretti.