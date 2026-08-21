Hamburger SV, 6 Eylül 2026 Pazar günü Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

Her iki kulüp de sezonun başındaki bu maçta, ligde oynadıkları açılış karşılaşmalarının ardından ivme yakalamayı hedefliyor. Tarafların Nisan 2026'daki bir önceki Bundesliga karşılaşması, WWK Arena'da 1-1 berabere sona ermişti.

GOAL, Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Eintracht Frankfurt, Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta Augsburg'u konuk ediyor ve başlangıç saati yukarıda listelenen saate göre belirlenmiş durumda.

Bundesliga - Hafta 2 6 Eyl 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Hamburger SV - Mainz 05 Bundesliga bileti nasıl alınır?

Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 Bundesliga maçı için 6 Eylül 2026 Pazar günü, Volksparkstadion'da bilet satın almak istiyorsanız, aşağıdaki resmi kanalları ve doğrulanmış biletleme adımlarını takip edin:

1. Resmi HSV Bilet Portalı (Birincil satış)

Biletleri nominal fiyatla satın almanın en güvenli ve en güvenilir yolu, doğrudan Hamburger SV üzerinden işlem yapmaktır:

Resmi internet sitesi: HSV Ticketshop'u ziyaret edin.

HSV üye önceliği: Resmi kulüp üyeleri, genel satış başlamadan önce erken satın alma hakkı elde eder. Yoğun talep gören maçlar, çoğu zaman üyelere özel ön satış döneminde tükenir.

Genel satış: Kalan biletler varsa, çevrim içi olarak üye olmayanlara genel satışa sunulur.

2. Deplasman taraftarı bölümü (Mainz 05 taraftarları)

Deplasman tribününde 1. FSV Mainz 05'i destekliyorsanız:

Mainz 05 Ticketshop: Deplasman biletleri doğrudan Mainz 05 tarafından yönetilir ve resmi Mainz 05 Ticketshop üzerinden satılır. Üyeler ve kombine sahipleri öncelikli erişim hakkı alır.

3. İkincil bilet platformları

Birincil seçenekler tükenirse, biletler bilet arama motorlarında ve StubHub gibi ikincil platformlarda listelenir.

Hamburger SV - Mainz 05 Bundesliga biletleri ne kadar?

Volksparkstadion'daki Bundesliga maçları için resmi nominal bilet fiyatları genellikle ayakta izleme alanlarında, örneğin Nordtribüne'de, 18 € ile 24 € civarından başlar ve oturmalı bölümlerde 50 € ile 90 €+ seviyesine kadar çıkar; resmi kulüp üyeleri birincil satışlarda öncelikli erişim hakkına sahiptir. Yoğun talep gören maçlar için ikincil bilet platformlarındaki ilanlar ise genellikle 60 € civarından başlar ve koltuk konumu ile piyasa talebine göre daha da yükselebilir.

Resmi birincil ve değişim satışları

Birincil satış: Standart ayakta izleme biletleri genellikle 18 €-24 € civarından başlarken, oturmalı kategoriler 35 € ile 90 € arasında değişir. Resmi kulüp üyeleri, genel satıştan önce öncelikli rezervasyon penceresine sahip olur.

Kulüp bilet değişimi: Birincil satışlar tükenirse, kombine sahipleri ve kulüp üyeleri koltuklarını kulübün resmi bilet değişim platformunda nominal fiyat artı küçük işlem ücretleriyle yasal olarak yeniden satar.

İkincil yeniden satış pazarı

Yeniden satış platformları: İkincil bilet pazarlarında giriş seviyesi ayakta/üst tribün biletleri genellikle 60 € civarından başlarken, orta saha merkezine yakın ve alt tribün koltukları talep ve satıcı ücretlerine bağlı olarak tipik biçimde 100 € ile 250 €+ arasında değişir.

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Eintracht Frankfurt - Augsburg form durumu

Eintracht Frankfurt, Bundesliga açılışına son beş maçında aldığı dört galibiyet ve bir yenilgililik sezon öncesi performansıyla giriyor. Son maçında 15 Ağustos'ta Brentford'a 7-0 kaybetti ve bu sonuç kulüpte şok etkisi yarattı. Bundan önce Frankfurt, FSV Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik galibiyet ve Hull City'ye karşı elde ettiği 2-0'lık zafer dahil olmak üzere üst üste üç hazırlık maçı kazanmıştı. Frankfurt, bu beş maçta 11 gol atarken 10 gol yedi.

Augsburg ise sezon öncesini beş maçta iki galibiyet, iki yenilgi ve bir beraberlikle tamamladı. Son karşılaşması 15 Ağustos'ta Leeds United'a karşı 4-0'lık yenilgiyle bitti. Aynı dönemde Sassuolo'yu 3-2 mağlup etti ve Schwaz karşısında 15-0'lık farklı bir galibiyet aldı. Augsburg, bu beş maçta 21 gol atıp 11 gol yedi.

Eintracht Frankfurt - Augsburg: Son karşılaşmalar

Bu ekipler arasındaki son maç, 25 Nisan 2026'da Bundesliga'da Augsburg'un Frankfurt'u konuk ettiği karşılaşmada 1-1 sona erdi. Bundesliga'daki son beş buluşmada üstünlük Frankfurt'ta; iki galibiyete karşı Augsburg'un galibiyeti bulunmazken, üç beraberlik de tabloyu tamamlıyor. Frankfurt bu beş maçta sekiz gol atarken, Augsburg beş gol kaydetti.

Eintracht Frankfurt - Augsburg puan durumu

Mevcut Bundesliga puan tablosunda Augsburg birinci sırada yer alırken, Eintracht Frankfurt altıncı sırada bulunuyor.