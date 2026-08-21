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Eintracht Frankfurt - Augsburg maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Eintracht Frankfurt
Augsburg
Bundesliga

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da Augsburg ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Hamburger SV, 6 Eylül 2026 Pazar günü Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

Her iki kulüp de sezonun başındaki bu maçta, ligde oynadıkları açılış karşılaşmalarının ardından ivme yakalamayı hedefliyor. Tarafların Nisan 2026'daki bir önceki Bundesliga karşılaşması, WWK Arena'da 1-1 berabere sona ermişti.

GOAL, Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Eintracht Frankfurt, Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta Augsburg'u konuk ediyor ve başlangıç saati yukarıda listelenen saate göre belirlenmiş durumda.

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Bundesliga - Hafta 2
Deutsche Bank Park

Hamburger SV - Mainz 05 Bundesliga bileti nasıl alınır?

Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 Bundesliga maçı için 6 Eylül 2026 Pazar günü, Volksparkstadion'da bilet satın almak istiyorsanız, aşağıdaki resmi kanalları ve doğrulanmış biletleme adımlarını takip edin:

1. Resmi HSV Bilet Portalı (Birincil satış)

Biletleri nominal fiyatla satın almanın en güvenli ve en güvenilir yolu, doğrudan Hamburger SV üzerinden işlem yapmaktır:

  • Resmi internet sitesi: HSV Ticketshop'u ziyaret edin.
  • HSV üye önceliği: Resmi kulüp üyeleri, genel satış başlamadan önce erken satın alma hakkı elde eder. Yoğun talep gören maçlar, çoğu zaman üyelere özel ön satış döneminde tükenir.
  • Genel satış: Kalan biletler varsa, çevrim içi olarak üye olmayanlara genel satışa sunulur.

2. Deplasman taraftarı bölümü (Mainz 05 taraftarları)

Deplasman tribününde 1. FSV Mainz 05'i destekliyorsanız:

  • Mainz 05 Ticketshop: Deplasman biletleri doğrudan Mainz 05 tarafından yönetilir ve resmi Mainz 05 Ticketshop üzerinden satılır. Üyeler ve kombine sahipleri öncelikli erişim hakkı alır.

3. İkincil bilet platformları

Birincil seçenekler tükenirse, biletler bilet arama motorlarında ve StubHub gibi ikincil platformlarda listelenir.

Hamburger SV - Mainz 05 Bundesliga biletleri ne kadar?

Volksparkstadion'daki Bundesliga maçları için resmi nominal bilet fiyatları genellikle ayakta izleme alanlarında, örneğin Nordtribüne'de, 18 € ile 24 € civarından başlar ve oturmalı bölümlerde 50 € ile 90 €+ seviyesine kadar çıkar; resmi kulüp üyeleri birincil satışlarda öncelikli erişim hakkına sahiptir. Yoğun talep gören maçlar için ikincil bilet platformlarındaki ilanlar ise genellikle 60 € civarından başlar ve koltuk konumu ile piyasa talebine göre daha da yükselebilir.  

Resmi birincil ve değişim satışları

  • Birincil satış: Standart ayakta izleme biletleri genellikle 18 €-24 € civarından başlarken, oturmalı kategoriler 35 € ile 90 € arasında değişir. Resmi kulüp üyeleri, genel satıştan önce öncelikli rezervasyon penceresine sahip olur.  
  • Kulüp bilet değişimi: Birincil satışlar tükenirse, kombine sahipleri ve kulüp üyeleri koltuklarını kulübün resmi bilet değişim platformunda nominal fiyat artı küçük işlem ücretleriyle yasal olarak yeniden satar.

İkincil yeniden satış pazarı

  • Yeniden satış platformları: İkincil bilet pazarlarında giriş seviyesi ayakta/üst tribün biletleri genellikle 60 € civarından başlarken, orta saha merkezine yakın ve alt tribün koltukları talep ve satıcı ücretlerine bağlı olarak tipik biçimde 100 € ile 250 €+ arasında değişir.  

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Eintracht Frankfurt - Augsburg form durumu

Eintracht Frankfurt, Bundesliga açılışına son beş maçında aldığı dört galibiyet ve bir yenilgililik sezon öncesi performansıyla giriyor. Son maçında 15 Ağustos'ta Brentford'a 7-0 kaybetti ve bu sonuç kulüpte şok etkisi yarattı. Bundan önce Frankfurt, FSV Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik galibiyet ve Hull City'ye karşı elde ettiği 2-0'lık zafer dahil olmak üzere üst üste üç hazırlık maçı kazanmıştı. Frankfurt, bu beş maçta 11 gol atarken 10 gol yedi.

Augsburg ise sezon öncesini beş maçta iki galibiyet, iki yenilgi ve bir beraberlikle tamamladı. Son karşılaşması 15 Ağustos'ta Leeds United'a karşı 4-0'lık yenilgiyle bitti. Aynı dönemde Sassuolo'yu 3-2 mağlup etti ve Schwaz karşısında 15-0'lık farklı bir galibiyet aldı. Augsburg, bu beş maçta 21 gol atıp 11 gol yedi.

SGE

SGE - Form

TRS
K3-0
WMA
K0-1
HUL
K2-0
FSV
K5-1
BRE
K7-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5
FCA

FCA - Form

SAB
B1-1
BOU
K2-5
SCH
K0-15
SAS
K3-2
LEE
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
21/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Eintracht Frankfurt - Augsburg: Son karşılaşmalar

Bu ekipler arasındaki son maç, 25 Nisan 2026'da Bundesliga'da Augsburg'un Frankfurt'u konuk ettiği karşılaşmada 1-1 sona erdi. Bundesliga'daki son beş buluşmada üstünlük Frankfurt'ta; iki galibiyete karşı Augsburg'un galibiyeti bulunmazken, üç beraberlik de tabloyu tamamlıyor. Frankfurt bu beş maçta sekiz gol atarken, Augsburg beş gol kaydetti.

Kafa Kafaya

Eintracht FrankfurtÇizimAugsburg
2
3
0
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
MS
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
MS
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
MS
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
MS
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
MS
7Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Eintracht Frankfurt - Augsburg puan durumu

Mevcut Bundesliga puan tablosunda Augsburg birinci sırada yer alırken, Eintracht Frankfurt altıncı sırada bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
4
DortmundDortmundBVB
00000000
5
MönchengladbachMönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KölnFC KölnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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