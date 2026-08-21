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Eintracht Frankfurt - Augsburg maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Eintracht Frankfurt
Augsburg
Bundesliga

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da Augsburg ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Eintracht Frankfurt, 6 Eylül 2026 Pazar günü Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta Augsburg'u konuk edecek.

FC Augsburg, sezon öncesinde aldığı karışık sonuçların ardından lig kampanyasında istikrar yakalamaya kararlı şekilde Frankfurt'a gidiyor. İki kulüp arasındaki son karşılaşmalar da çekişmeli geçti; buna Nisan 2026'daki son lig buluşmalarında alınan 1-1'lik beraberlik de dahil.

GOAL, Eintracht Frankfurt - Augsburg maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Eintracht Frankfurt, Augsburg'u Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta ağırlayacak ve maçın başlangıç saati yukarıda listelenen saat olarak belirlendi.

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Bundesliga - Hafta 2
Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Deutsche Bank Park'ta oynanacak Eintracht Frankfurt - FC Augsburg Bundesliga maçı için bilet almak istiyorsanız, aşağıdaki resmi birincil ve ikincil bilet satış kanallarını takip edin:

1. Resmi Eintracht Frankfurt Bilet Portalı (Birincil satış)

  • Resmi internet sitesi: Biletleri doğrudan resmi Eintracht Frankfurt Ticketshop üzerinden satın alın.
  • Kulüp üyelerine öncelik: Eintracht Frankfurt'un resmi üyeleri, biletler genel satışa çıkmadan önce ayrılan özel ön satış döneminde öncelikli erişim hakkı elde eder.
  • Genel satış: Üye ön satışının ardından kalan biletler, genel alım için internet üzerinden satışa sunulur.

2. Deplasman taraftarı bölümü (FC Augsburg taraftarları)

  • FC Augsburg Ticketshop: FC Augsburg'u deplasman tribününde destekleyecek taraftarlar, kulüp üyeleri ve kombine sahiplerinin ilk önceliğe sahip olduğu resmi FC Augsburg Ticketshop üzerinden doğrudan bilet satın almalıdır.

3. Resmi yeniden satış ve ikincil platformlar

  • Resmi yeniden satış pazarı (Eintracht Resale): Maçın biletleri tükenirse, kombine sahipleri kulübün resmi bilet değişim platformu üzerinden koltuklarını yasal olarak nominal değerinden listeleyebilir.
  • İkincil pazar yerleri:StubHub gibi ikincil bilet platformları, birincil satışlar uygun değilse ilanlar sunar.

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga biletleri ne kadar?

Eintracht Frankfurt'un Bundesliga maçları için resmi nominal bilet fiyatları genellikle ayakta seyir alanlarında €18 ile €24 civarından başlar, oturmalı bölümlerde ise €50 ile €90+ seviyesine kadar çıkar; resmi kulüp üyeleri birincil satışlarda öncelikli erişim hakkı elde eder.

Birincil ve resmi değişim fiyatları

  • Ayakta biletler (ilk satış): Standart ayakta biletler genel olarak €18-€24 civarındadır.
  • Oturmalı biletler (ilk satış): Oturmalı kategoriler, kategoriye ve konuma bağlı olarak €35 ile €90 arasında değişir.
  • Kulüp bilet değişimi: Birincil satışlar tükenirse, kombine sahipleri resmi kulüp bilet değişim platformunda koltuklarını nominal değer artı küçük işlem ücretleriyle yeniden satışa çıkarır.

İkincil piyasa fiyatları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, giriş seviyesi ayakta ya da üst katman koltukları genellikle €60-€75 civarından başlar. Orta saha çizgisine yakın premium ve alt katman koltuklar ise piyasa talebine bağlı olarak çoğunlukla €100 ile €250+ arasında değişir.

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Eintracht Frankfurt - Augsburg form durumu

Eintracht Frankfurt, son beş maçında aldığı dört galibiyet ve bir yenilgiyle Bundesliga açılış maçına çıkıyor. Son karşılaşmaları 15 Ağustos'ta Brentford'a karşı 7-0'lık yenilgiyle sona erdi ve bu sonuç kulüpte şok etkisi yarattı. Bundan önce Frankfurt, FSV Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik galibiyet ve Hull City'ye karşı kazanılan 2-0'lık maç da dahil olmak üzere üst üste üç hazırlık maçı kazanmıştı. Frankfurt bu beş maçta 11 gol atarken 10 gol yedi.

Augsburg ise sezon öncesini beş maçta iki galibiyet, iki yenilgi ve bir beraberlikle tamamladı. Son maçları 15 Ağustos'ta Leeds United'a karşı 4-0'lık yenilgiyle bitti. Aynı dönemde Sassuolo karşısında 3-2 kazandılar ve Schwaz'ı 15-0 mağlup ettiler. Augsburg bu beş karşılaşmada 21 gol atıp 11 gol yedi.

SGE

SGE - Form

HUL
K2-0
FSV
K5-1
BRE
K7-0
STT
K0-11
FCU
B3-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
21/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
FCA

FCA - Form

SCH
K0-15
SAS
K3-2
LEE
K4-0
COT
K0-2
S04
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
23/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Eintracht Frankfurt - Augsburg: Son kafa kafaya rekabet

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 1-1 sona erdi; Augsburg, 25 Nisan 2026'da Bundesliga'da Frankfurt'u ağırlamıştı. Bundesliga'daki son beş karşılaşmada üstün olan taraf, Augsburg'un hiç galibiyet alamamasına karşılık iki galibiyetle Frankfurt oldu; tabloyu üç beraberlik tamamladı. Frankfurt bu beş maçta sekiz gol atarken, Augsburg beş gol kaydetti.

Kafa Kafaya

Eintracht FrankfurtÇizimAugsburg
2
3
0
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
MS
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
MS
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
MS
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
MS
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
MS
7Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Eintracht Frankfurt - Augsburg puan durumu

Mevcut Bundesliga tablosunda Augsburg birinci sırada yer alırken, Eintracht Frankfurt altıncı basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
110051+43
K
2
FreiburgFreiburgSCF
110041+33
K
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
K
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
K
5
DortmundDortmundBVB
110020+23
K
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
K
7
FC KölnFC KölnKOE
110032+13
K
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
B
9
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
B
10
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
B
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
B
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
K
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
K
14
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
K
15
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
K
16
MönchengladbachMönchengladbachBMG
100103-30
K
17
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
K
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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