Eintracht Frankfurt - Augsburg maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Eintracht Frankfurt, 6 Eylül 2026 Pazar günü Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta Augsburg'u konuk edecek.

FC Augsburg, sezon öncesinde aldığı karışık sonuçların ardından lig kampanyasında istikrar yakalamaya kararlı şekilde Frankfurt'a gidiyor. İki kulüp arasındaki son karşılaşmalar da çekişmeli geçti; buna Nisan 2026'daki son lig buluşmalarında alınan 1-1'lik beraberlik de dahil.

GOAL, Eintracht Frankfurt - Augsburg maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Eintracht Frankfurt, Augsburg'u Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta ağırlayacak ve maçın başlangıç saati yukarıda listelenen saat olarak belirlendi.

Bundesliga - Hafta 2 6 Eyl 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Deutsche Bank Park'ta oynanacak Eintracht Frankfurt - FC Augsburg Bundesliga maçı için bilet almak istiyorsanız, aşağıdaki resmi birincil ve ikincil bilet satış kanallarını takip edin:

1. Resmi Eintracht Frankfurt Bilet Portalı (Birincil satış)

Resmi internet sitesi: Biletleri doğrudan resmi Eintracht Frankfurt Ticketshop üzerinden satın alın.

Kulüp üyelerine öncelik: Eintracht Frankfurt'un resmi üyeleri, biletler genel satışa çıkmadan önce ayrılan özel ön satış döneminde öncelikli erişim hakkı elde eder.

Genel satış: Üye ön satışının ardından kalan biletler, genel alım için internet üzerinden satışa sunulur.

2. Deplasman taraftarı bölümü (FC Augsburg taraftarları)

FC Augsburg Ticketshop: FC Augsburg'u deplasman tribününde destekleyecek taraftarlar, kulüp üyeleri ve kombine sahiplerinin ilk önceliğe sahip olduğu resmi FC Augsburg Ticketshop üzerinden doğrudan bilet satın almalıdır.

3. Resmi yeniden satış ve ikincil platformlar

Resmi yeniden satış pazarı (Eintracht Resale): Maçın biletleri tükenirse, kombine sahipleri kulübün resmi bilet değişim platformu üzerinden koltuklarını yasal olarak nominal değerinden listeleyebilir.

İkincil pazar yerleri: StubHub gibi ikincil bilet platformları, birincil satışlar uygun değilse ilanlar sunar.

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga biletleri ne kadar?

Eintracht Frankfurt'un Bundesliga maçları için resmi nominal bilet fiyatları genellikle ayakta seyir alanlarında €18 ile €24 civarından başlar, oturmalı bölümlerde ise €50 ile €90+ seviyesine kadar çıkar; resmi kulüp üyeleri birincil satışlarda öncelikli erişim hakkı elde eder.

Birincil ve resmi değişim fiyatları

Ayakta biletler (ilk satış): Standart ayakta biletler genel olarak €18-€24 civarındadır.

Oturmalı biletler (ilk satış): Oturmalı kategoriler, kategoriye ve konuma bağlı olarak €35 ile €90 arasında değişir.

Kulüp bilet değişimi: Birincil satışlar tükenirse, kombine sahipleri resmi kulüp bilet değişim platformunda koltuklarını nominal değer artı küçük işlem ücretleriyle yeniden satışa çıkarır.

İkincil piyasa fiyatları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, giriş seviyesi ayakta ya da üst katman koltukları genellikle €60-€75 civarından başlar. Orta saha çizgisine yakın premium ve alt katman koltuklar ise piyasa talebine bağlı olarak çoğunlukla €100 ile €250+ arasında değişir.

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Eintracht Frankfurt - Augsburg form durumu

Eintracht Frankfurt, son beş maçında aldığı dört galibiyet ve bir yenilgiyle Bundesliga açılış maçına çıkıyor. Son karşılaşmaları 15 Ağustos'ta Brentford'a karşı 7-0'lık yenilgiyle sona erdi ve bu sonuç kulüpte şok etkisi yarattı. Bundan önce Frankfurt, FSV Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik galibiyet ve Hull City'ye karşı kazanılan 2-0'lık maç da dahil olmak üzere üst üste üç hazırlık maçı kazanmıştı. Frankfurt bu beş maçta 11 gol atarken 10 gol yedi.

Augsburg ise sezon öncesini beş maçta iki galibiyet, iki yenilgi ve bir beraberlikle tamamladı. Son maçları 15 Ağustos'ta Leeds United'a karşı 4-0'lık yenilgiyle bitti. Aynı dönemde Sassuolo karşısında 3-2 kazandılar ve Schwaz'ı 15-0 mağlup ettiler. Augsburg bu beş karşılaşmada 21 gol atıp 11 gol yedi.

Eintracht Frankfurt - Augsburg: Son kafa kafaya rekabet

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 1-1 sona erdi; Augsburg, 25 Nisan 2026'da Bundesliga'da Frankfurt'u ağırlamıştı. Bundesliga'daki son beş karşılaşmada üstün olan taraf, Augsburg'un hiç galibiyet alamamasına karşılık iki galibiyetle Frankfurt oldu; tabloyu üç beraberlik tamamladı. Frankfurt bu beş maçta sekiz gol atarken, Augsburg beş gol kaydetti.

Eintracht Frankfurt - Augsburg puan durumu

Mevcut Bundesliga tablosunda Augsburg birinci sırada yer alırken, Eintracht Frankfurt altıncı basamakta bulunuyor.