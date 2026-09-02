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Jürgen KloppGetty Images
Christian Guinin

Çeviri:

Eintracht Frankfurt’a ziyaret: Jürgen Klopp, görünüşe göre Bundesliga’nın gözde yıldızını ikna etmeye çalışıyor

UEFA Nations League A
Y. Ebnoutalib
J. Klopp
Almanya
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

Jürgen Klopp, yeni milli takım teknik direktörü olarak görünüşe göre Eintracht Frankfurt'un Younes Ebnoutalib'ini Almanya Milli Takımı'na kazandırmak istiyor.

Sky'ın haberine göre, Klopp'un SGE'nin antrenman tesislerine yaptığı ziyarette Almanya Milli Takımı teknik direktörü ile forvet oyuncusu arasında bir görüşme gerçekleşti.

Buna göre Klopp'un, Almanya'nın yanı sıra babasının memleketi Fas için de forma giyebilecek olan 22 yaşındaki oyuncuyu, geleceğini Almanya Milli Takımı'nda şekillendirmeye karar vermesi yönünde teşvik ettiği belirtildi.

Frankfurt'ta doğan ve Alman bir anneye sahip olan Ebnoutalib, Almanya'nın alt yaş milli takımlarında şu ana kadar tek bir maça bile çıkmadı. Fas U15 Takımı için ise en azından bir kez aday kadroya çağrıldı.

Ebnoutalib yılın başından bu yana Frankfurt forması giyiyor, daha önce ise 2. Bundesliga'da SV Elversberg adına gol arıyordu. Burada tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 12 gol attı ve Saar ekibinin Almanya'nın en üst ligine yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Younes EbnoutalibGetty Images

Jürgen Klopp, Younes Ebnoutalib'i DFB takımı için aday kadroya çağıracak mı?

O tarihten bu yana SGE için ortaya koyduğu performans da fazlasıyla dikkat çekiyor. Hessen ekibi adına yedi kez sahaya çıktı, beş gol attı ve bir gole daha asist yaptı. Ebnoutalib'in henüz bir buçuk yıl bile olmadan önce FC Gießen'de Regionalliga'da forvet oynadığı düşünülürse, bu çok hızlı bir yükseliş.

Klopp'un 22 yaşındaki oyuncuyu gelecek milli maçlar için aday kadroya alıp almayacağı ise zamanla belli olacak. DFB takımı, Uluslar Ligi'nde 24 Eylül'de ilk olarak Hollanda ile karşı karşıya gelecek, diğer rakipleri ise Sırbistan ve Yunanistan.

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