Eintracht Frankfurt 2-1 Bayern Münih: Frankfurt'u Bayern de durduramadı

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Arminia Bielefeld'e takılan Bayern Münih, Frankfurt deplasmanından da puansız ayrıldı.

Bundesliga'da haftaya takipçisi Leipzig'in beş puan önünde giren Bayern Münih, deplasmanda oynadığı maçta Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup oldu.

Son iki maçta da galip gelemeyen Hansi Flick'in takımı 12'nci dakikada Daichi Kamada ve 31'de Amin Younes'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Maçın 53'üncü dakikasında Robert Lewandowski'nin golü farkı bire indirse de kalan bölümde baskısına rağmen gol çıkartamayan Bayern Münih sahadan puansız ayrıldı.

Bu skorun ardından Bayern 49 puanda kalırken, ligde Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen ve ligde oynadığı son beş maçı da kazanan Adi Hütter'in takımı 42 ouanla dördüncü sıraya yerleşti.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Lazio ile karşılaşacak olan Bayern Münih, Bundesliga'daki önümüzdeki iki maçı sahasında Köln ve Dortmund ile oynayacak.

Frankfurt ise önümüzdeki hafta deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak.