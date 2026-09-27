Eindhoven'da cumartesi günü VVV-Venlo ile muhtemelen PSV taraftarları arasında kitlesel bir kavga çıktı. Bunu Omroep Brabant da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar duyurdu. Yaklaşık 70 taraftar arasındaki kavga, Strijp-S istasyonu ile Klokgebouw'da yaşandı.

VVV taraftarlarını taşıyan bir otobüs, cumartesi günü Keuken Kampioen Divisie'de deplasmanda oynanacak FC Volendam maçı için yoldaydı. Taraftar otobüsünün neden yolda Eindhoven'da durduğu henüz bilinmiyor ancak adı geçen yayın kuruluşu bunun bir şeyler içebilmek için olduğunu aktardı.

VVV taraftarlarının durduğu yerde, Limburg ekibinin mensupları muhtemelen PSV taraftarlarıyla karşılaştı. Bunun ardından kavga çıktı ve polis geniş çaplı şekilde olay yerine sevk edildi. Neredeyse mevcut tüm ekipler görevlendirilirken, bir polis köpeği de kullanıldı. Bir sözcüye göre bu sayede daha fazla büyümenin önüne geçildi.

Strijp-S istasyonunda VVV taraftarları çembere alındı. Bireysel kontrolün ardından deplasmana giden taraftarların yeniden otobüse binmesine izin verildi. Bu arada otobüs Venlo yönüne geri gönderildi çünkü söz konusu taraftarlar artık Volendam'da hoş karşılanmıyordu.

Bu arada Eindhoven polisi tarafından herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı. Polis, olayı soruşturmaya devam ediyor. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kavgaya kimlerin karıştığı netlik kazandı.

Arbede sonrası polis silah aradı ancak herhangi bir silah bulunmadı. VVV ise deplasmanda Volendam'a 3-2 yenildi.