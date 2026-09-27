Eindhoven'da cumartesi günü, VVV-Venlo taraftarları ile büyük ihtimalle PSV taraftarları arasında toplu bir kavga çıktı. Bunu diğer kaynakların yanı sıra Omroep Brabant da bildirdi. Yaklaşık 70 taraftar arasındaki kavga Strijp-S istasyonu ile Klokgebouw'da yaşandı.

VVV taraftarlarını taşıyan bir otobüs, cumartesi günü Keuken Kampioen Divisie'de deplasmanda oynanacak FC Volendam maçı için yoldaydı. Taraftar otobüsünün neden yol üzerinde Eindhoven'da durduğu henüz bilinmiyor, ancak yukarıda adı geçen yayın kuruluşu bunun bir şeyler içebilmek için olduğunu aktarıyor.

VVV taraftarlarının durduğu yerde, Limburg ekibinin taraftarları muhtemelen PSV taraftarlarıyla karşılaştı. Bunun üzerine kavga çıktı ve polis geniş çapta olay yerine sevk edildi. Neredeyse mevcut tüm ekipler görevlendirilirken, bir polis köpeği de kullanıldı. Bir sözcüye göre bu sayede daha fazla tırmanmanın önüne geçildi.

Strijp-S istasyonunda VVV taraftarları çembere alındı. Bireysel kontrolün ardından deplasmana giden taraftarların yeniden otobüse binmesine izin verildi. Bu arada otobüs Venlo yönüne geri gönderildi, çünkü söz konusu taraftarlar artık Volendam'da hoş karşılanmıyordu.

Bu arada, olayı soruşturmaya devam eden Eindhoven polisi tarafından herhangi bir gözaltı yapılmadı. Ancak kamera görüntüleri sayesinde kavgaya kimlerin karıştığı belli oldu.

Arbede sonrası polis silah aradı, ancak herhangi bir silah bulunamadı. VVV, bu arada Volendam deplasmanındaki maçı 3-2 kaybetti.