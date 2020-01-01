Eibar Teknik Direktör'ü Mendilibar: Messi p*çinin dinlenmeye ihtiyacı yok

Eibar Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, Barcelona maçı öncesinde Lionel Messi için gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, 'nın 25. haftasında ile oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Messi'nin karşılaşmada dinlendirilmesi halinde bundan nasıl etkilenecekleri hakkındaki soruya cevap veren Mendilibar, 'Bunu önemsemiyorum. Messi p*çinin dinlenmeye ihtiyacı yok. Oyuna ne zaman katılacağını, oyun içinde ne zaman dinleneceğini çok iyi biliyor." açıklamasında bulundu.

La Liga'da 'in arkasında 2. sırada bulunan Barcelona'nın Eibar'a konuk olacağı karşılaşma, 22 Şubat Cumartesi günü TSİ 18:00'de oynanacak.