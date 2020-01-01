Eibar Teknik Direktör'ü Mendilibar: Messi p*çinin dinlenmeye ihtiyacı yok
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Eibar Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, La Liga'nın 25. haftasında Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Messi'nin karşılaşmada dinlendirilmesi halinde bundan nasıl etkilenecekleri hakkındaki soruya cevap veren Mendilibar, 'Bunu önemsemiyorum. Messi p*çinin dinlenmeye ihtiyacı yok. Oyuna ne zaman katılacağını, oyun içinde ne zaman dinleneceğini çok iyi biliyor." açıklamasında bulundu.
La Liga'da Real Madrid'in arkasında 2. sırada bulunan Barcelona'nın Eibar'a konuk olacağı karşılaşma, 22 Şubat Cumartesi günü TSİ 18:00'de oynanacak.