Eibar - Real Madrid maçı hangi kanalda? (9 Kasım 2019)
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Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında deplasmanda Eibar ile karşı karşıya gelecek.
9 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak olan mücadelenin Türkiye'de televizyon yayıncısı bulunmuyor.
Eibar - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri
Eibar: Dmitrovic; de Blasis, Oliveira, Arbilla, Cote; Orellana, Diop, Escalante, Inui; Kike, Charles
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard
Eibar - Real Madrid maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
- Real Madrid, La Liga'da Eibar ile oynadığı 10 maçın sadece birinde mağlup oldu (8G 1B 1M).
- La Liga'daki son iki maçını kazanan Eibar, bu ligde Aralık 2017 ve Ocak 2018 arasındaki üç maçlık seriden bu yana art arda üç galibiyet alamadı.
- Zinedine Zidane, Real Madrid'in başına ikinci kez geldikten sonra, başkent ekibi deplasmanda oynadığı 10 La Liga maçının sadece ikisini kazanabildi (2G 4B 4M). Zidane, takımının başında çıktığı ilk 10 dış saha maçında yenilmemişti (8G 2B).
- La Liga'da 2019 yılında sekiz maçta rakip fileleri havalandıramayan Real Madrid (3B 5M), en son 1995 yılında daha fazla maçta gol atamamıştı (10 maç - 6B 4M).
- Real Madrid forveti Karim Benzema, Eibar'a karşı La Liga'da oynadığı sekiz maçta yedi gole direkt katkı yaptı (5 gol, 2 asist).