La Liga

Eibar - Barcelona maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019)

Yorum()
Getty Images
La Liga'nın sekizinci haftasında Barcelona, Şampiyonlar Ligi mesaisi öncesi Eibar'a konuk olacak.

Sezona istediği gibi başlayamayan ancak Lionel Messi'ye kavuştuktan sonra çıkışa geçmeye başlayan Barcelona, ligin ilk sekiz haftasında 9 puan toplamayı başaran Eibar'a konuk olacak.

19 Ekim Cumartesi günü saat 14:00'te başlayacak mücadele, Türkiye'de La Liga'nın yayın haklarına sahip olan televizyon kanalı bulunmadığı için yayınlanmayacak.

İlk 11'ler

Eibar: Dmitrovic, De Blasis, P. Oliveira, Arbilla, Cote, Leon, Alvarez, Diop, Orellana, Enrich, C. Oliveira

Editörün Seçtikleri

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Umtiti, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Suarez, Griezmann

Kapat