Eibar - Barcelona maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019)

La Liga'nın sekizinci haftasında Barcelona, Şampiyonlar Ligi mesaisi öncesi Eibar'a konuk olacak.

Sezona istediği gibi başlayamayan ancak 'ye kavuştuktan sonra çıkışa geçmeye başlayan , ligin ilk sekiz haftasında 9 puan toplamayı başaran 'a konuk olacak.

19 Ekim Cumartesi günü saat 14:00'te başlayacak mücadele, 'de 'nın yayın haklarına sahip olan televizyon kanalı bulunmadığı için yayınlanmayacak.

İlk 11'ler

Eibar: Dmitrovic, De Blasis, P. Oliveira, Arbilla, Cote, Leon, Alvarez, Diop, Orellana, Enrich, C. Oliveira

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Umtiti, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Suarez, Griezmann