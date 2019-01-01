Eibar - Barcelona maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019)
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Sezona istediği gibi başlayamayan ancak Lionel Messi'ye kavuştuktan sonra çıkışa geçmeye başlayan Barcelona, ligin ilk sekiz haftasında 9 puan toplamayı başaran Eibar'a konuk olacak.
19 Ekim Cumartesi günü saat 14:00'te başlayacak mücadele, Türkiye'de La Liga'nın yayın haklarına sahip olan televizyon kanalı bulunmadığı için yayınlanmayacak.
İlk 11'ler
Eibar: Dmitrovic, De Blasis, P. Oliveira, Arbilla, Cote, Leon, Alvarez, Diop, Orellana, Enrich, C. Oliveira
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Umtiti, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Suarez, Griezmann