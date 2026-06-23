Ehliyeti olmayan Nainggolan, kırmızı ışıkta geçti ve bir polis arabasına çarpmak üzereydi: "Kızını kurtarmak için"

Roma ve Inter’in eski orta saha oyuncusu, şu anda Belçika futbolunun ikinci ligi olan Challenger Pro League’de yer alan Patro Eisden Maasmechelen takımında forma giyiyor ve saha dışında yaşanan bir olay nedeniyle yeniden gündeme geldi: Belçika’nın önde gelen basın organlarının haberlerine göre, 20 Haziran 2026 Cumartesi akşamı Belçikalı oyuncu, Anvers’e birkaç kilometre uzaklıktaki Ranst bölgesinde bir dizi trafik ihlali gerçekleştirmiş.





TRAFİK İHLALLERİ - Ayrıntılara bakıldığında, futbolcunun aracı kırmızı ışıkta geçerek adeta bir trafik ışığını yakıp geçtikten sonra sivil polis ekibine çok yakın bir mesafeden geçti: polisler tarafından durdurulduğunda, 38 yaşındaki futbolcunun geçerli bir ehliyeti olmadığı ortaya çıktı; zira yetkililer daha önce kendisine sürüş yasağı cezası vermişti. Olay, Anvers savcısı tarafından da doğrulandı.





AÇIKLAMA - Alkol ölçüm testi negatif çıktı, ancak araç polis tarafından el konuldu ve Nainggolan tekrar mahkemeye çıkmak zorunda kalacak. Belçika Milli Takımı'nın eski orta saha oyuncusu kendini savundu ve avukatı Omar Souidi aracılığıyla olaylara ilişkin kendi bakış açısını aktardı. "Ehliyeti askıya alınmış olmasına rağmen, tembellik ya da dikkatsizlik nedeniyle direksiyona geçmeye karar vermedi. Panik içindeki kızından bir telefon aldı; kızı kendini iyi hissetmiyordu ve ehliyeti olmadığı için onu hastaneye götürmesini istedi. Tıbbi yardıma ihtiyacı olduğuna ikna olan Nainggolan, onu hastaneye götürmek için almaya gitti."