Mısır hakemliğinin uluslararası arenada ulaştığı seçkin konumu yansıtan yeni bir başarıda, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", Suudi Al Ahli ile Yeni Zelandalı Auckland City arasındaki maçın yönetimini uluslararası hakem Amin Omar liderliğindeki tamamen Mısırlı bir hakem ekibine verdiğini açıkladı.

Cidde şehrindeki Al Inma Stadı'nın, Suudi Arabistan temsilcisi ile Auckland City arasında beklenen bu karşılaşmaya 26 Ağustos'ta, Interkontinental Kupası müsabakaları kapsamında ev sahipliği yapması planlanıyor.

Mısırlı ekipte uluslararası hakem Amin Omar saha hakemi olarak yer alırken, kendisine yardımcı hakemler Mahmoud Abu El Regal ve Ahmed Hossam Taha eşlik ediyor; Mahmoud Nagy dördüncü hakem, Mahmoud Ashour video yardımcı hakem (VAR) ve Tarek Magdy video yardımcı hakem asistanı görevini üstleniyor. Bu, Mısır hakemlik kadrolarının uluslararası arenada gördüğü güvenin yeni bir teyidi niteliğinde.

Mısırlı ekibin bu önemli karşılaşmayı yönetmek üzere seçilmesi, Amin Omar liderliğinde son yıllarda aldığı bir dizi uluslararası görevlendirmenin bir parçası olarak geliyor. Kıtasal ve dünya çapındaki turnuvalarda üstün performanslar sergilemesinin ardından Afrika ve Asya'nın önde gelen hakemleri arasındaki konumunu pekiştirdi.