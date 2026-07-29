Mısır Vakıflar Bakanlığı'na bağlı bir imam, son saatlerde Ahli kulübüyle alay etmesi nedeniyle büyük bir tartışma başlattı.

Sosyal medya kullanıcıları, Ezher kıyafeti giyen bir imamın Zamalek kulübünün kapısı önünde çekilmiş bir video klibini paylaştı. İmam, videoda ezeli rakip Ahli'nin gelecek Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasıyla dalga geçiyordu.

Video klibi, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir öfkeye yol açtı; söz konusu davranışın imamın konuşması sırasında giydiği Ezher kıyafetine yakışmadığı görüşünde birleştiler.

Vakıflar Bakanlığı, "Facebook" sitesindeki resmi hesabından bir açıklama yayımlayarak yayılan video klibi hakkında acil bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Bakanlık, kendi genel imajını, imamın mesajını ve Ezher kıyafetinin vakarını korumak amacıyla gerekli önlemleri alacağını belirtti. Bakanlık, imamın dini tebliğle ilgisi olmayan bir konuda ve alay içeren bir üslupla konuştuğuna dikkat çekti.

Ahli, geçen sezon Mısır Ligi puan durumunda üçüncü sırayı elde etmesinin ardından Afrika Konfederasyon Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı; Zamalek ve Pyramids kulüpleri ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.