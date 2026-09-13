Effenberg'e göre Urbig'in milli takıma gitmesi için pazar öğleden sonra Alman rekortmeninin SV Elversberg ile oynayacağı Bundesliga maçında ilk 11'de sahaya çıkması gerekiyor.

"Bence mesele, Urbig'in bugün kalede olup olmamasına bağlı. Eğer durum böyle değilse, onu aday kadroya almamak gerekir" diyen 56 yaşındaki isim, bunu Sport1'deki Doppelpass programında söyledi. Günün ilerleyen saatlerinde ise durum netleşti: Urbig, Bayern adına Elversberg deplasmanında kaleyi korudu.

FC Bayern'de kaleci sorunu bir bakıma gündemden düşmeyen bir konu olmayı sürdürüyor. Birinci kaleci Manuel Neuer'in arkasında Urbig, kendisini kanıtlamak için bazı ama sonuçta oldukça sınırlı fırsatlarla yetinmek zorunda kalıyor. Son sözleşme uzatmasının ardından yedek kalecinin düzenli olarak maç pratiği kazanması konusunda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen Urbig, şimdiye kadar yalnızca DFB-Pokal'da VfL Osnabrück'e karşı oynanan ilk tur maçında forma giydi.

Effenberg'e göre bu, milli takıma çağrılmak için yeterli değil. Effenberg, Urbig için "maçlara ihtiyacı var. Bir iki maç oynadı" dedi ve şöyle devam etti: "Eğer bunu bugün alamazsa, büyük ihtimalle onu aday kadroya almayacaktır."

Getty Images

Jürgen Klopp, DFB takımının kalesi için kimi aday kadroya çağırabilir?

Urbig'in haftalardır Klopp'un ilk DFB aday kadrosu için bir aday olarak gösterilmesi, sportif değerlendirmeyi pek değiştirmiyor. Teknik ekibin kararı her ne kadar kısa süre içinde verilecek olsa da alternatifler de öne çıkıyor. Nitekim son dönemde Loris Karius dikkat çekti. 33 yaşındaki file bekçisi, FC Schalke 04 ile Bundesliga'ya yükselmesinin ardından üst ligde sergilediği istikrarlı performanslarla ikna edici bir görüntü ortaya koydu.

Ancak uzman isim, Schalke'nin kalecisi için milli takıma hızlı bir çağrı beklemiyor. Effenberg'e göre bu açıkçası henüz erken olurdu: "Karius konusunda şunu derim: Bunu uzun bir döneme yay, o zaman bu fırsatı bir kez daha yakalayabilir."

Spekülasyonlara nihai yanıt birkaç gün içinde gelecek: Klopp, milli takım teknik direktörü olarak ilk kadrosunu 17 Eylül'de resmen açıklayacak.