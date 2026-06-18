"Eğer bunu yaparsa, Real Madrid'de kilit bir rol oynayacak"... Giroud, Ayoub Bouadi'yi övüyor

Lille’in forveti Fransız yıldız Olivier Giroud, Fransız milli takımdaki takım arkadaşı Faslı Ayoub Bouadi’nin, önemli bir adım atması halinde önümüzdeki sezon Real Madrid’de ilk 11’de yer alacağını söyledi.

18 yaşındaki Ayoub Bouadi, Fas milli takımıyla Brezilya'ya karşı oynadığı (1-1) muhteşem maç sayesinde Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken ilk oyunculardan biri olmuştu.

Birkaç haftadır, yeteneği nedeniyle bu yaz büyük bir transfer olacağına dair söylentiler dolaşıyor.

Bu konuyla ilgili ilk yorum yapanlardan biri, Dünya Kupası sırasında "BBC"de spor yorumcusu olarak görev yapan Lille takım arkadaşı Olivier Giroud oldu.

"Marca" gazetesinde yer alan açıklamalarında Giroud, "Olgunluğundan ve son derece sağlıklı yaşam tarzından etkilendim; bu büyük bir artı. Çok soğukkanlı, yani sakin ve kendine güveniyor. Takımda olması büyük bir kazanç ve Fas'ın onun katılımından son derece memnun olduğu şüphesiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, Ayoub Bouadi’nin oyun stilini onlarla karşılaştırmak için Patrick Vieira, Sergio Busquets ve N’Golo Kanté isimleri gündeme geldi.

Giroud sözlerine şöyle devam etti: “Tüm arkadaşlarım ve birçok takım arkadaşım bana Patrick Vieira ve Sergio Busquets’ten bahsetti; onun ikisinin bir karışımı olduğunu söylediler. Onların seviyesine ulaşmak için önünde hâlâ uzun bir yol var, ancak benzerlikler var.”

Ardından Giroud, dikkatini transfer piyasasına yöneltti ve Bouadi’nin gelecek sezon Lille forması giyeceğini hayal edemediğini açıkça belirtti.

Oyuncu şöyle konuştu: “Transfer bedeli 60 ya da 70 milyon avroyu aşacak. Şu anda piyasa değeri bu. Lille’in onu elinde tutması zor olacak. Tek ihtiyacı, bitiriciliğini geliştirmek; bu konuda takımda onunla sık sık şakalaşıyoruz.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Kale önünde daha agresif olmalı; bunu başarırsa, önümüzdeki sezon onu Real Madrid’de ilk 11’de göreceğimi tahmin ediyorum.”