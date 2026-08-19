Joy-Lance Mickels 2021 yazında Azerbaycan’a gitmeye karar verdiğinde, çevresinde bu hamle büyük şüpheyle karşılandı. Mickels, yaklaşık bir buçuk yıl sonra Transfermarkt'a verdiği röportajda, "Arkadaşlarımın çoğu bana şunu söyledi: Azerbaycan’a gidersem kariyerimi doğrudan bitirebilirim, çünkü bu adım adeta kariyerin sonu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ligasında bir gelecek, elbette bir zamanlar hayalini kurduğu şey değildi. Sonuçta hücum oyuncusu, Borussia Mönchengladbach altyapısında büyük ses getirmiş, U19 seviyesinde Almanya çapında en iyi golcülerden biri olmuş ve Bundesliga’da kariyer yapmanın hayalini kurmuştu. Bu gerçekleşmedi ama en azından şimdilik. Ancak Mickels, başka bir hayalini, yani Şampiyonlar Ligi hayalini, dolambaçlı bir yoldan da olsa çok yakında gerçekleştirebilir.

Arkadaşlarının tüm olumsuz yorumlarına rağmen Mickels, 2021’de Azerbaycan’a gitti ve yalnızca birkaç yıl önce kurulmuş Sabah FK ile sözleşme imzaladı. 2022’nin sonlarında uluslararası hedefler konusunda hâlâ çok daha mütevazı konuşan Mickels, "Nedense bu teklifi aynı anda heyecan verici, ilginç ve egzotik buldum. Sonunda kendi kendime şunu dedim: Profesyonel futbolcu olarak çok kısa bir zamanım var. Neden denemeyeyim? Hele ki şartlar oluşursa UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynama ihtimali de var" dedi.

Joy-Lance Mickels yakında Sabah FK ile Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak mı?

Konferans Ligi bir yana, şimdi Şampiyonlar Ligi bile çok yakın; çarşamba akşamı (21.00) Mickels ve takım arkadaşlarını Hapoel Beer Sheva deplasmanında play-off turu ilk maçı bekliyor. İsrail şampiyonu ya da Sabah’tan biri, bu iki kulüpten biri gelecek sezon Devler Ligi’nde ilk kez boy gösterecek. FC Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Paris Saint-Germain ya da Arsenal ile oynanabilecek maçlara bu kadar yaklaşılmasında Mickels’in payı büyük.

Sabah, temmuz başında Şampiyonlar Ligi elemesine daha 1. turdan başlamak zorunda kaldı. Galler’in seri şampiyonu The New Saints karşısında deplasmanda oynanan rövanşı 2-1 kazanan takımda Mickels önemli açılış golünü attı. 2. turda da Almanya doğumlu Siegburglu oyuncu, Finlandiya’da KuPs karşısında kazanılan 2-0’lık rövanşta gol sevinci yaşadı. Ardından 3. turda şimdiye kadarki en zorlu rakip geldi: Danimarka şampiyonu Aarhus GF karşısında ilk maçı 2-1 kaybeden Sabah, kendi sahasındaki rövanşta müthiş bir 4-0’la eşleşmeyi çevirdi. Mickels bu maçta akıllı bir pasla açılış golünün hazırlayıcısı olurken, daha sonra rahatlatan üçüncü golü de kendisi attı.

32 yaşındaki sol kanat oyuncusu şimdi nihayet sahada mutlak üst düzey futbolu yaşayabilecek mi? Mönchengladbach altyapısının umut vadeden isimlerinden biri olduğu dönemde en büyük hedefi buydu.

2012/13 sezonunda, A Gençler seviyesindeki ikinci yılında o dönemki U19 Bundesliga Batı’da 17 gol attı. Ayrıca Borussia’nın Bundesliga takımına karşı oynanan bir hazırlık maçında da dönemin dikkat çeken isimlerinden biri oldu ve attığı golle bitiriciliğini gösterdi. Mickels yıllar sonra, "O dönemde birinci takımın parçası olacağıma kesin olarak inanıyordum" diye konuştu.

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Ancak zirveye doğrudan çıkış ona ilk etapta nasip olmadı, bunun yerine ikinci takım üzerinden kendini göstermesi gerekiyordu. Acı olan şu ki, ilk profesyonel sezonunda yaşadığı diz sakatlığı onu aylarca sahalardan uzak bıraktı ve Gladbach II formasıyla yalnızca dört kısa süreli maç oynayabildi. 2014 yazında Gelsenkirchen’den gelen beklenmedik bir telefon yeni umut yarattı; Schalke, Mickels’i mutlaka ikinci takımı için istiyordu ve daha fazlası için de bir perspektif sunuyordu.

Joy-Lance Mickels: Schalke’de idman zirveleri, ama profesyonellik eksikti

Diz sakatlığını S04’e de taşıdı ama birkaç hafta sonra Regionalliga’da ilk maçlarına çıkabilecek duruma geldi. O dönem Königsblau’nun A takım teknik direktörü olan Roberto Di Matteo da belli ki Mickels’in kalitesine oldukça ikna olmuştu ve onu birinci takım antrenmanlarına dahil etti. Mickels, "İlk idmandan sonra Roberto Di Matteo yanıma gelip bana, ‘Şimdilik profesyonellerle kalıyorsun’ dedi. O an benim için bir hayal gerçek oldu, ayrıca Schalke inanılmaz derecede harika bir kulüp" sözleriyle o günleri anlattı.

Schalke o dönemde hâlâ Almanya’nın üst düzey kulüplerinden biriydi, Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor ve kadrosunda peş peşe yıldız isimler barındırıyordu. Mickels, Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar ya da Benedikt Höwedes ile birlikte çalışmanın "muhteşem" olduğunu anlattı.

Ancak S04’te çıkış yapma hayali gerçekleşmedi, hiçbir resmi maçta forma giyemedi. Mickels geriye dönüp baktığında, "Olmam gerektiği kadar profesyonel değildim" itirafında bulundu. Genç bir oyuncu olarak birinci takımla idman yapıp sadece Regionalliga’da oynamanın zihinsel açıdan zor olduğunu söyledi.

Mickels, "Dürüst olmak gerekirse, yanımda beni silkeleyip kendime getirecek, elimden tutacak birine ihtiyacım vardı. Her altyapı oyuncusu tek başına bırakılabilecek biri değil. Genç bir oyuncu olarak o balonun içindeyken her şeyi doğal görüyorsun. Çoğu zaman başarısızlığın nedeni olan hata da bu oluyor" dedi.

2016’da Schalke defterini kapattı ve o andan itibaren daha büyük görevler için kendini iddialı Regionalliga kulüpleri üzerinden göstermeye çalıştı. Alemannia Aachen ve Wacker Nordhausen’de iyi işler çıkaran Mickels, 2020 başında Carl Zeiss Jena ile ilk kez 3. Lig seviyesine çıktı.

Joy-Lance Mickels Azerbaycan’da: "İki hafta sonra aslında bırakmak istedim"

Jena’nın dördüncü lige düşmesinin ardından 2020 yazında, artık 26 yaşında olan Mickels sonunda Alman futboluna sırtını döndü. Hollanda ikinci liginde MVV Maastricht ile geçirdiği bir sezonun ardından da bir yıl sonra yolu Azerbaycan’dan gelen teklife çıktı.

Başlangıç orada zorluydu: Mickels, "İki hafta sonra aslında her şeyi bırakmak istedim. O sırada hâlâ otelde kalıyordum, Bakü’de bir evim yoktu ve neredeyse hiç kimse İngilizce konuşmuyordu" dedi. Sabah FK, milyonluk metropol ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün yakınlarındaki küçük Masazır kasabasında bulunuyor.

Mickels, "Ancak Bakü şehir merkezinde bir daireye taşınabildiğimde, yerlilerle gerçek anlamda temas kurduğumda ve takıma alıştığımda her şey değişti" derken, yeni hayatına yine de oldukça hızlı uyum sağladı. Yaşı ilerledikçe olgunlaştığını, Gladbach ya da Schalke dönemine kıyasla artık çok daha fazla öz değerlendirme yaptığını da söyledi: "Eskiden PlayStation’da çok zaman geçirirdim, bugün ise fitness salonunda çok vakit geçiriyor ve rejenerasyonla ilgileniyorum. Ayrıca iyi ve sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum."

Sabah’ta sportif açıdan işler ilk andan itibaren iyi gitti, doğrudan ilk 11 oyuncusu oldu ve gollerini attı. 2022/23 sezonunda 35 lig maçında 28 gole katkı vermesinin ardından Suudi Arabistan’dan büyük para geldi ve Mickels o dönem ikinci ligde yer alan Al-Faisaly’ye transfer oldu. Orada işler fena gitmese de bu sadece kısa bir dönem olarak kaldı ve hücum oyuncusu yalnızca bir yıl sonra Azerbaycan’a geri döndü.

Avrupa futbolu hayali sonunda gerçek olacak mı?

Sabah’ta taraftarlar onu seviyor, kendisi de ülkeye, insanlara ve oradaki futbola gönülden bağlanmış durumda. Premyer Liqa’daki günlük yaşamı anlatırken, "Lig çok sert ve fizikli. Savunmacılar tam anlamıyla klasik ısıran tipler. Burada her maçta fiziksel temas görüyorsun ve darbeleri iliklerine kadar hissediyorsun" diyor. Genç kulüp istikrarlı şekilde gelişti, ancak Mickels’in Avrupa’da lig aşaması oynama hayali şu ana kadar gerçekleşmedi.

2024/25’te Konferans Ligi elemesinde İrlanda’dan St. Patrick's Athletic karşısında yolun sonuna gelindi. Bir önceki yıl Sabah, kupa şampiyonu olarak Avrupa Ligi’ne katılma hayali bile kurmuştu ancak Mickels’in o dönem eski Frankfurt teknik direktörü Albert Riera’nın çalıştırdığı Slovenya ekibi Celje’ye karşı yaptığı hat-trick bile eleme 1. turunda tur için yeterli olmadı.

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Şimdi kulüp tarihinin bugüne kadarki en büyük başarısının ardından bir sonraki büyük anın gelmesi hedefleniyor. İlkbaharda Sabah, tarihinde ilk kez Azerbaycan şampiyonu oldu ve Qarabag Agdam’ı geride bıraktı. Bu ciddi bir kalite göstergesi, çünkü Qarabag geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde ara tura çıkmayı başardı ve lig aşamasında Eintracht Frankfurt ile Benfica karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetler ya da Chelsea ile yaptığı 2-2’lik beraberlikle dikkat çekti.

Yerli ligde Qarabag, Sabah’a oldukça net şekilde geçildi; sezon sonunda iki kulüp arasında dokuz puan fark vardı. Ayrıca Sabah, iki lig maçını da kazandı ve Qarabag’ı kupa yarı finalinde de mağlup etti.

Sabah’ın Aralık 2025’te ligde sahasında kazandığı 2-1’lik maçta takımın beraberlik golü de Mickels’ten geldi. Bu arada galibiyet golünü atan isim ise Aaron Malouda’ydı; eski Fransa Milli Takımı oyuncusu Florent Malouda’nın oğlu olan Aaron, geçen sezonu Sabah’ta geçirdikten sonra kısa süre önce İsviçre’nin üst düzey kulüplerinden Basel’e transfer oldu.

Joy-Lance Mickels: Kardeşleriyle birlikte milli takım oyuncusu

Mickels için Sabah, ilerleyen futbolcu yaşı düşünüldüğünde artık mutlaka bir sıçrama tahtası sayılmaz. Ancak Şampiyonlar Ligi hayalinin yanında, Azerbaycan’daki bugüne kadarki döneminin bir başka öne çıkan kilometre taşı daha var ve bu, onun için kişisel olarak muhtemelen daha da duygusal: Ruanda kökenleri bulunan Mickels, mart sonlarında Afrika ülkesinin milli takımıyla ilk maçına çıktı.

Bu hikâyeyi daha da özel kılan ise şu: Onunla birlikte ikiz kardeşi Joy-Slayd (Malta’da Hibernians FC’de oynuyor) ve kendisinden 15 ay küçük kardeşi Leroy da (kısa süre önce Azerbaycan’dan Zira FK’den 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim’a geçti) ilk kez Ruanda forması giydi. Leroy, Grenada (4-0) ve Estonya (2-0) ile oynanan hazırlık maçlarında ilk iki milli takım golünü de atmış oldu.

Üç kardeş bir zamanlar Gladbach U19 takımında birlikte sahaya çıkmıştı, şimdi ise bunu A milli takım düzeyinde yapıyorlar. Joy-Lance Mickels’in beş yıl önce Azerbaycan’a transferi etrafında yapılan şüpheci yorumları çoktan unuttuğu kesindir. Hele ki eylül başında ilk kez sadece Şampiyonlar Ligi elemesi atmosferini değil, gerçek Şampiyonlar Ligi atmosferini de solursa.