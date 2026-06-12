Efsanevi rakamlar ile gerçekler arasında... Dünya Kupası'nın başlangıcı Infantino'yu ifşa ediyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nın ilk saatlerinde bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Güney Kore ile Çekya arasında oynanan maçın görüntüleri, turnuva biletlerine benzeri görülmemiş bir talep olduğu yönündeki önceki açıklamalara rağmen, tribünlerde dikkat çekici sayıda boş koltuk olduğunu ortaya çıkardı.

Bu görüntüler, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun bilet satışlarında tarihi bir talep olduğunu belirten açıklamalarından 24 saatten az bir süre sonra ortaya çıktı. İsviçreli yetkili, turnuva için yaklaşık 500 milyon rezervasyon talebi alındığını ve bu rakamın önceki Dünya Kupası turnuvalarının 10 katını aştığını vurguladı.

Resmi rakamlara rağmen tribünler dolmadı

Turnuvanın ikinci maçı, Meksika'nın Guadalajara kentindeki stadyumda oynandı. Organizasyon komitesi, toplam 45.664 kişilik kapasitenin 44.985'inin dolduğunu açıkladı.

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Ancak televizyon görüntüleri, özellikle VIP bölümlerinde geniş boş koltuk alanları olduğunu gösterdi; bu da açıklanan rakamların doğruluğu ve ilk turdaki bazı maçlara olan gerçek ilgi hakkında soru işaretleri uyandırdı.

"Daily Mail" gazetesine göre, maçın nüfusu 5,6 milyonu aşan bir şehirde oynandığı göz önüne alındığında tartışmalar artıyor, oysa resmi rakamlara göre boş koltuk sayısı sadece birkaç yüzü geçmedi.

Bilet fiyatları krizi devam ediyor

Bilet fiyatları konusu, turnuvanın başlamasıyla birlikte FIFA'nın karşı karşıya kaldığı en önemli zorluklardan biri haline geldi. Birçok taraftar, büyük bir seyirci ilgisi görmeyen maçlar da dahil olmak üzere bazı maçların bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etti.

Biletlere yoğun talep olduğu söylense de, FIFA son aylarda ABD, Kanada ve Meksika'daki seyirci katılımını artırmak amacıyla birçok maçın fiyatını düşürmek zorunda kaldı.

Ayrıca, resmi yeniden satış platformlarında, başta ilk turda ABD ile Paraguay arasındaki maç olmak üzere bazı büyük maçların biletleri de dahil olmak üzere binlerce bilet hala mevcut.

Infantino: 500 milyon talep aldık

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, daha önce bilet satış politikasını savunmuş ve turnuvaya olan ilginin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını vurgulamıştı.

Infantino, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası maçları için 500 milyon bilet talebi aldığını, önceki iki turnuvada ise toplamda sadece 50 milyon talep olduğunu belirterek, mevcut talebin önceki tüm tarihsel rakamları on kat aştığını ifade etti.

Spor alanında ise Güney Kore milli takımı, Çek Cumhuriyeti karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmayı başardı ve turnuvadaki ilk 3 puanını aldı.