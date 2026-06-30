Mısırlı spor yorumcusu Ahmed Shubair, Fas milli takımının kalecisi Yassine Bono’yu, Atlas Aslanları’nın 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükselmesine katkıda bulunduğu için övdü.

Fas Milli Takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde Meksika'nın Monterrey Stadyumu'nda oynanan turnuvanın 32'li turu maçında, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldığı Hollanda'yı penaltı atışlarında 3-2 yenerek 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

Hollanda maçında Bono, penaltı atışlarına geleneksel şekilde başladı, ancak Hollandalı oyuncuların vuruşlarının yüksek köşelere yöneldiğini fark edince aynı seri sırasında stratejisini değiştirdi.

Bono, kale çizgisinde sürekli hareket etmeye, elleriyle farklı köşeleri işaret etmeye ve ayaklarının pozisyonunu değiştirmeye özen gösterdi. Ardından, Krensio Somerville’in vuruşunda topun geleceği çizgide tamamen sabit durarak, turnuvanın en dikkat çekici anlarından birinde tek eliyle topu uzaklaştırmayı başardı.

Bu kurtarış büyük ilgi gördü ve birçok uluslararası gazete, uzman ve yorumcu tarafından ele alındı.

Eski Al-Ahly kalecisi Şubayr ise “X” hesabından şöyle dedi: “Bono rakiplerini iyi inceliyor, tüm kaleciler inceliyor; dünya çok değişti. Oyuncu topu sağ üst köşeye doğru vuruyor; ne kadar atlarsa atlasın, ne kadar uçarsa uçsun topa yetişemez. O, atış yapmadan çizgi üzerinde hareket etme taktiği uyguluyor. Bu yüzden o topu kurtarırken zorluk ya da yorgunluk hissetmiyorsun.”

Şubayr sözlerini şöyle tamamladı: “Fas’ın Hollanda karşısında sergilediği performansa bakarak şunu söyleyebilirim: Fas, Kanada’yı geçecek ve inşallah Dünya Kupası çeyrek finallerine kalacak.”







