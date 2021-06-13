Peter Schmeichel, Danimarka-Finlandiya maçının aynı gün içerisinde devam ettirilmesinin takımı oldukça zor bir durumda bıraktığını düşünüyor.

B Grubu’nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen, bir anda yere yığılmış ve bilincini kaybetmişti. Peter Schmeichel da maçın geri kalanın aynı gün içerisinde oynanması üzerine UEFA’yı topa tuttu.

Eriksen, Danimarka sağlık ekibinin müdahalesinin ardından bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Danimarka’ya maçın geri kalanını aynı gün içerisinde veya ertesi gün oynama seçenekleri sunulmuştu.

Neler söylendi?

Sonrasında UEFA, maçın aynı günün gecesinde devam ettirileceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre “iki takımın oyuncularının isteği doğrultusunda” alınan kararın ardından, Finlandiya sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

Danimarka’nın maçtaki file bekçisi Kasper Schmeichel’ın da babası olan efsanevi kaleci Peter Schmeichel, böylesine üzücü bir olayın ardından UEFA’nın aldığı bu kararı eleştirdi.

BBC’ye konuşan Schmeichel, “UEFA saçma bir karar aldı. Biraz merhametli düşünüp farklı bir yöntem belirlemelilerdi, fakat yapamadılar.”

“Futboldaki en zor ve en kötü iki saatimi geçirdim. Böylesine korkunç bir durumla karşılaşıyorsunuz ve UEFA, oyunculara maça aynı günün gecesi veya ertesi gün olmak üzere iki seçenek sunuyor, nasıl oynasınlar?”

Hjulmand neler dedi?

Danimarka teknik direktörü Hjulmand, Eriksen’in durumunun stabil olduklarını öğrendikten hemen sonra oyuncularının maçın devamıyla ilgili karar vermek durumunda kaldıklarını söyledi.

Maçtan sonra konuşan Hjulmand, şu açıklamalarda bulundu: “Öyle duygularla futbol oynamak çok zordur ama oyuncularımız da eve gidip uyuyabilecek ve ertesi gün de tekrar maça çıkabilecek durumda değillerdi.”

Eriksen’in durumu şu anda nasıl?

Danimarka Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Eriksen, hastanede kontrol altında tutulmaya devam edecek. Ayrıca yapılan açıklamaya göre, Eriksen takım arkadaşlarıyla da irtibat halinde.

“Bu sabah Christian Eriksen’le konuştuk ve takım arkadaşlarına selamlarını iletti. Durumu stabil ve birtakım testler için hastanede kalmaya devam ediyor.”

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