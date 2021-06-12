Ferdinand, Kane ve Pickford’un İngiltere için kilit öneme sahip olduğunu düşünüyor ve Türkiye'nin de sürpriz yapabileceğine inanıyor

Tottenham’ın golcüsü Harry Kane, Ferdinand’a göre İngiltere’nin Euro 2020 macerasında başrol oynayacak.

Rio Ferdinand, ülkesinin Avrupa Şampiyonası yolculuğunda kaleci Pickford’ın ve kaptan Kane’in büyük pay sahibi olacağına inanıyor.

2018 Dünya Kupası’nın yarı finalinde Hırvatistan’a elenen Gareth Southgate’in öğrencileri, Euro 2020’deki ilk maçlarında da Hırvatlarla karşı karşıya gelecek. İngilizler, bu turnuvada daha büyük başarıla ulaşmayı hedefliyorlar.

Ayrıca Fransa’yı turnuvanın favorisi gördüğünü belirten Ferdinand, İngilizlerin de ilerleyen turlara çıkabileceğine inanıyor.

Neler söylendi?

Ferdinand, İngiltere’nin Euro 2020 macerası öncesinde Goal’ün sorularını yanıtladı. Eski savunmacı: “Bence Harry Kane, kesinlikle Southgate’in kilit oyuncusu olacak. Kane aynı zamanda takımın kaptanı ve takımı da ateşleyen oyuncu olacaktır. Kane hazır ve formunda olduğunda İngiltere’nin büyük işler başarma potansiyeli var demektir.”

Manchester United’ın eski stoperi, pazar günü Wembley’de takımın kalesini koruması beklenen Pickford’ın da büyük bir role sahip olacağını düşünüyor.

“Thierry Henry ile konuştum ve bana iyi bir kaleciye ihtiyacımız olduğunu söyledi. Bence Pickford, Dünya Kupası’nda İngiltere formasını hak ettiğini kanıtladı ve bu turnuvada da iyi form tutarsa, İngiltere’nin eli fazlasıyla kuvvetlenecektir.”

Ferdinand’ın Euro 2020’de dikkatle izleyeceği oyuncular

Euro 2020’de birçok genç yıldız sahne alacak ve Ferdinand da Kylian Mbappe ve Joao Felix gibi isimlerin turnuvaya damga vurabileceğini düşünüyor.

“İngiltere’nin kadrosuna baktığımızda kolaylıkla beş-altı tane çok büyük potansiyelli oyuncu sayabiliriz. Eğer Jude Bellingham süre alabilirse adından çokça söz ettirecektir.

“Genç oyuncuların oynamasını seviyorum, sahada genç yıldızlar görmek beni mutlu ediyor. Mbappe’nin uçup kaçmasını da Ronaldo’nun goller atmasını da herkes görmek ister.”

“Joao Felix gibi oyuncuların da iyi performanslar göstermesini istiyorum. Genç Michael Owen sahaya çıkıp o patlamayı yaptığında ben de oradaydım. Sadece Owen özelinde değil, genç oyuncuları sahada görmek hep futbola dair beni en çok mutlu eden ve heyecanlandıran şeylerden biri.”

Ferdinand, Fransa ve Portekiz’in önemli işler başarabileceğini düşünüyor

“Fransa’nn kadroya almadığı oyunculardan kuracağımız bir takım da şampiyonluğa yaklaşabilir! Premier Lig’de kendini kanıtlamış oyuncularıyla Portekiz’in de büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum.”

“Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Felix ve Bruno Fernandes gibi Ronaldo’ya yardımcı olabilecek oyuncuları var. Tabii ki Diego Jota’yı da eklemek lazım, gerçekten çok iyi bir kadroları var.”

"Sürpriz takım Türkiye olabilir!"

“Türkiye’nin de sürpriz takım olabileceğine ve kendisini ilerleyen turlara atabileceğine inanıyorum. İngiltere’de ve Avrupa’nın diğer liglerinde forma giyen çok yetenekli genç oyuncuları var. Onların iyi işler başarmasını istiyorum."

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