Efsanevi bir teklif… Turki Al-Sheikh, Suudi Futbol Federasyonu başkanlığına geçecek mi?

Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh’in adı, Yasser Al-Misehal’ın Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığından ayrıldığını açıklamasının ardından spor dünyasında yeniden gündeme geldi.

Al-Meshal, Suudi milli takımının 2026 Dünya Kupası finallerinde yaşadığı şok edici elenmenin ardından maruz kaldığı kamuoyu baskısı nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldı.

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Al-Hilal efsanesi Muhammed Al-Da'ei, "Dourina Geir" programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kesinlikle Turki Al-Sheikh'in Suudi Futbol Federasyonu başkanlığını üstlenmesini umuyorum, çünkü o büyük bir fark yaratacak ve milli takımın itibarını geri kazanmasına yardımcı olacaktır."

Şöyle devam etti: “Turki Al-Sheikh’in varlığında, Dünya Kupası hariç mümkün olan tüm şampiyonlukları kazanacağız. O samimi bir adam ve bu görevi üstlenmesini diliyorum.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Turki’yi bu göreve aday gösteriyorum çünkü o, Al-Hilal’e bağlı olan Sami Al-Jaber’in aksine herhangi bir kuruluşa bağlı değil; ayrıca eski Al-Shabab başkanı Khaled Al-Beltan da aynı durumdadır.”



