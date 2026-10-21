Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi ilk turunda iç saha maçları açısından dikkat çekici rakamlarla bekledik olan Arsenal karşılaşmasına çıkıyor, ancak Manchester City'nin yaklaşık 13 yıl önce yaptığı şey Londra ekibine umut veriyor.

Bayern Münih, kıtasal turnuvanın lig aşamasındaki üçüncü haftanın zirve mücadelelerinden birinde bu akşam çarşamba günü "Allianz Arena" sahasında Arsenal'i konuk etmeye hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi resmi sitesinin istatistiklerine göre Bayern Münih, grup aşaması veya lig aşamasında kendi sahasında oynadığı son 39 maçta yenilgi almadı; bu süreçte 37 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Ancak ilginç olan, bu aşamada kendi sahasındaki son mağlubiyetinin bir İngiliz takımına karşı gelmesi oldu; Aralık 2013'te Manchester City'ye 3-2 yenilerek sahadan ayrılmıştı ve bu durum Arsenal'in önünü açıyor.

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Ayrıca Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 23 maçında gol kaydetti ve turnuvadaki son sekiz maçında maç başına 5,5 gol ortalamasıyla toplam 44 gol atıldı.

Bavyera ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e karşı daha önce oynanan 15 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, İngiliz takımı 4 galibiyet elde etti.

Buna karşılık Arsenal, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son 14 maçını kazandı ve bu galibiyetlerin 7'si deplasmanda geldi.



