Efsanevi bir geri dönüş ve Barcelona için acı bir tesadüf: Camp Nou'daki son şampiyonluk finali tarihe geçiyor

Camp Nou stadı, Avrupa Futbol Federasyonu UEFA'nın Barcelona'nın kalesini 2029 yılı Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak üzere resmen seçtiğini açıklamasının ardından Avrupa tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Böylece kıtadaki kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyon, 30 yıllık bir aranın ardından Katalan stadına geri dönüyor.

2029 finali, 1989 ve 1999 finallerinin ardından Camp Nou'nun turnuvanın kapanış maçına ev sahipliği yaptığı üçüncü kez olacak. Bu sonuncusu ise turnuva tarihinin en çılgın ve heyecan verici maçlarından biri olarak futbol hafızasında iz bırakmaya devam ediyor.

Milan'ın tarihi gecesi

İlk kez 24 Mayıs 1989'da, Camp Nou İtalyan Milan ile Rumen Steaua Bükreş arasındaki Avrupa Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı.

Maç, teknik direktör Arrigo Sacchi yönetimindeki Milan'ın ezici bir futbol gösterisine dönüştü. Yaklaşık 97 bin seyircinin önünde rakibini 4-0 mağlup eden ekipte, Hollandalı ikili Ruud Gullit ve Marco van Basten ikişer gol kaydetti.

Bu zafer, ekibin bir sonraki sezon şampiyonluğu elinde tutmasından önce, altın Milan'ın kariyerindeki en öne çıkan duraklardan biriydi.

Milan'ın attığı 4 golü izleyin(buraya tıklayarak)

1999: unutulmaz geri dönüş

Ancak 26 Mayıs 1999 finali, Camp Nou'nun turnuva tarihinde ev sahipliği yaptığı tüm maçlar arasında en meşhur olanıdır.

Bayern Münih, Mario Basler'in golüyle erken öne geçti ve son dakikalara kadar üstünlüğünü korudu; hatta öne geçtiği farkı artırmak için birçok fırsatı harcadı. Manchester United ise Barcelona'dan mağlup ayrılma yolunda görünüyordu.

Ne var ki uzatma dakikalarında her şey tersine döndü. Teddy Sheringham beraberlik golünü buldu, birkaç dakika sonra da Ole Gunnar Solskjaer galibiyet golünü kaydetti. Böylece United, 2-1'lik tarihi bir zafere ulaşarak şampiyonluğu kazandı ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en meşhur geri dönüşlerinden birine imza attı. Sir Alex Ferguson bu anı hayatının en büyük anı olarak tanımlarken, İngiliz ekibi o sezon tarihi bir üçlü kazandı.

Manchester United'ın Camp Nou stadında Bayern Münih karşısındaki efsanevi geri dönüşünü izleyin(buraya tıklayarak)

Barcelona'nın acı çelişkisi

Dikkat çekici olan ise, o tarihi gecenin iki tarafının, ev sahibi Barcelona'yı kendi sahasında final oynama hayalinden mahrum bırakan taraflar olmasıydı.

1998-1999 sezonu grup aşaması kurası, Katalan ekibini Bayern Münih ve Manchester United'ın da bulunduğu ateşten bir grupta karşılaştırmıştı. Barcelona eleme turlarına yükselmeyi başaramazken, iki dev yollarına devam ederek finalde yine Camp Nou sahasında karşı karşıya geldi. UEFA kayıtları, Barcelona'nın grup aşamasında durduğunu, Bayern ve United'ın ise finale yükseldiğini ve maçı son dakikalarda United'ın kazandığını doğruluyor.

O geceden 30 yıl sonra, final 2029'da Camp Nou'ya geri dönüyor. Bu kez Barcelona yalnızca ev sahibi rolüyle yetinmemeyi, kapanış maçına yol bulmayı ve taraftarlarına takımlarının kendi sahasında kulaklı kupa için mücadele etmesini izleme fırsatı vermeyi umut edecek.

Ayrıca okuyun:

Mbappe'nin yüzüne bir tokat: Real taraftarı Ballon d'Or için Yamal'ı öne sürüyor!