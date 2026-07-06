"Efsanevi bir gece"... İngiltere'nin Meksika'ya karşı kazandığı zafer neden 1966'dan bu yana en büyük zaferdi?

İngiltere, bugün Pazartesi günü efsanevi Azteca Stadyumu’nda Meksika’yı (3-2) ile efsanevi Azteka Stadyumu'nda bugün Pazartesi günü Meksika'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Cumartesi günü Miami'de Norveç ile karşılaşacak olan İngiltere, BBC Sport tarafından "1966'da Üç Aslanlar'ın dünya şampiyonluğunu kazanmasından bu yana en iyi performans" olarak nitelendirilen kahramanca bir mücadele sergiledi.

"BBC", eski İngiltere milli takım kaptanı Alan Shearer'ın şu sözlerini aktardı: "Bu oyuncular ülkelerini muhteşem bir performansla temsil ettiler. Onları engelleyebilecek her şeyi, karşılaştıkları tüm zorlukları (enerji, yüksek rakım) aştılar ve galibiyeti hak ettiler. Başından sonuna kadar muhteşem bir performanstı."

Tarihi bir gece

İngiltere, dünya futbolunun en zorlu kalelerinden birini aşmayı başardı. Meksika milli takımı, bu karşılaşma öncesinde Azteca Stadyumu’nda oynadığı 89 resmi maçın sadece ikisini kaybetmişti. Maç, stadyumun 7.000 fitin üzerindeki rakımı gibi olağanüstü koşullar altında oynandı. Maçın başlangıcı, gök gürültülü fırtınalar nedeniyle tam bir saat ertelendi ve ikinci yarının başında savunma oyuncusu Jarell Quansah oyundan atıldı.

Maçın bitiş düdüğü çalındığında İngiltere oyuncuları sevinç ve yorgunluktan dizlerinin üzerine çöktü; Alman teknik direktör Thomas Tuchel ise iki golün sahibi ve maçın kahramanı Jude Bellingham’ı kucakladı; bu duygusal sahne, tarihi başarının büyüklüğünü yansıtıyordu.

Bellingham tartışmaları sonlandırdı

Bellingham, İngiltere’yi öne geçiren muhteşem iki golün yanı sıra, ilk yarının bitimine az kala Meksikalı savunma oyuncusu César Montes’in 2-2’lik beraberlik golünü atmasını engelleyen kritik bir müdahale de dahil olmak üzere sergilediği kapsamlı performansla, ilk on birdeki yerini konusundaki tartışmalara son verdi.

Julian Kenonis'in Meksika adına farkı azaltmasının ardından, İngiltere Kwansa'nın kırmızı kart görmesiyle sarsılsa da, kaptan Harry Kane penaltıdan üçüncü golü atarak takımına kritik bir rahatlık sağladı.

Tuchel kendini kanıtladı

Tuchel, kırmızı kartın ardından aldığı kritik kararlarla taktiksel ustalığını sergiledi. Bukayo Saka’nın yerine John Stones’u, ardından da Dan Burn ve Jed Spence’i oyuna sokarak beşli bir savunma hattı oluşturdu ve bu hat, son dakikalarda, 11 dakikalık uzatma süresi de dahil olmak üzere, Meksika’nın muazzam baskısına karşı direndi.

Shearer şöyle konuştu: “İngiltere milli takımı baskı altındayken teknik direktör doğru değişiklikleri yaptı. Yedekler oyuna girdi ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiler. Ne unutulmaz bir geceydi!”

Efsanevi bir atmosfer

Azteca Stadyumu efsanevi bir atmosfere sahne oldu; taraftarlar maçın başlamasından 5 saat önce yol kenarlarında sıraya dizilmişti ve maçın başlangıcındaki gürültü kulakları sağır edecek kadar yoğundu; hatta bazı Meksika taraftarları milli marşı söylerken gözyaşlarına boğuldu.

Maçın başlamasının gecikmesiyle stadyumu kaplayan gök gürültüsü, şimşekler ve kara bulutlar, İngiltere’deki izleyiciler için sabaha kadar süren bu geceye daha da fazla heyecan ve gerilim kattı.

İkinci yıldızın hayali

Bu tarihi galibiyetle Tuchel, Gareth Southgate’in ardından devraldığı görevi, yani İngiltere tarihinde ikinci kez Dünya Kupası’nı kazanarak “milli takım formasına ikinci bir yıldız ekleme” misyonunu sürdürüyor. Bu performans, Tuchel döneminin en göze çarpan başarısı olarak nitelendirilebilir ve İngiliz milli takımının son yıllarda elde ettiği herhangi bir galibiyetle boy ölçüşebilir.