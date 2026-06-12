Al-Ahli, Fildişili orta saha oyuncusu Frank Kessie'nin önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya yakın olması üzerine, onun yerine geçecek bir oyuncu arayışına başladı.

Birçok haber, bu ayın sonunda sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmemesi ve birçok İtalyan kulübünün oyuncuyu kadrosuna katmak istemesi nedeniyle, Kessie'nin önümüzdeki yaz Al-Ahli'den ayrılacağına işaret ediyor.

Suudi Arabistan'ın "Al-Youm" gazetesi, Al-Ahli'nin teknik direktörü Alman Matthias Jaissle'nin, Juventus'un orta saha oyuncusu Fransız Kévin Turam'ın gelecek sezon Kessie'nin yerini almak için en uygun isim olduğunu düşündüğünü doğrulayan haberlere yer verdi.

Haberlere göre, İtalyan kulübü, 45 milyon euro alması şartıyla, Toram'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına karşı çıkmıyor.

Al-Ahli, Fransız orta saha oyuncusunun transferini resmi olarak sonuçlandırmak için Roshen Ligi transfer komitesinden ek destek almayı bekliyor.

25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon "Bianconeri" formasıyla dikkat çekici bir performans sergiledi. Çeşitli turnuvalarda 45 maça çıkan Toram, bu maçlarda 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Transferi gerçekleşirse, Kévin Turam, geçen yaz Stuttgart'tan transfer edilen Enzo Milot'un ardından Al Ahli'nin orta sahasında forma giyen ikinci Fransız oyuncu olacak.