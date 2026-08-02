Dağ keşif turları düzenleyen "Elite Exped" şirketi, dün cumartesi günü, Nepal asıllı İngiliz dağcı Nirmal Purja'nın, Pakistan'daki Broad Peak dağına vuran şiddetli çığlar sonucu 9 dağcıyla birlikte hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurtarma ekipleri ise son derece zorlu iklim koşulları altında kurbanların cesetlerini çıkarmak için mücadele etmeyi sürdürüyor.

Turu düzenleyen şirket, resmî bir açıklama yayımlayarak merhumu duygusal ifadelerle andı: "Dünya, en büyük dağcılarından birini kaybetti." Şirket, hüzünlü bir üslupla şunları ekledi: "Bu ağır kaybın acısını hafifletecek hiçbir söz yok."

Felaketin ayrıntıları geçtiğimiz perşembe gününe dayanıyor. O gün, 10 dağcıdan oluşan keşif heyeti, Pakistan'daki Karakurum sıradağlarının en tehlikeli zirvelerinden biri olan Broad Peak dağının yamaçlarında ansızın gelen çığların altında kaldı ve tonlarca kar ile buzun altına gömüldü.

Kurtarma ekipleri, cuma günü 4 cesedin yerini tespit etmeyi başardı ve tehlikelerle dolu bir operasyonda bunların 3'ünü çıkarabildi. Ancak kötüleşen hava koşulları ve yoğun kar fırtınaları, arama ve kurtarma operasyonları için tahsis edilen helikopterlerin uçuşunu büyük ölçüde engelledi. Bu durum, ekipleri operasyonları geçici olarak askıya almak zorunda bıraktı.

Pakistan askerî helikopterlerinin desteğindeki kurtarma ekipleri, cumartesi sabahı, sıcaklıkların rekor seviyelere düşmesi ve engebeli arazinin zorluğuyla kendini gösteren istisnai dağ koşulları arasında, geriye kalan altı cesedi bulma çabasıyla operasyonlarına yeniden başladı.

Bu felaket, dağcılık dünyası için acı bir darbe teşkil ediyor; özellikle de bu tehlikeli sporun tarihindeki en öne çıkan isimlerden biri sayılan ve yüksek zirvelere tırmanış alanında kendisini küresel bir ikon hâline getiren istisnai başarılara imza atmış olan Nirmal Purja'nın kaybıyla.