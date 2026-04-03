Efsanelerin izinden... Körfez'in sihirbazı, Ronaldo ve Mahrez'in rekoruna ulaştı

Al-Khaleej takımının orta saha oyuncusu Yunanlı Kostas Fortounis, bu sezon takımını olumlu sonuçlara taşımadaki önemli rolünü bir kez daha kanıtlayarak, bugün Cuma akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Khaloud kalesine attığı muhteşem golle ligdeki parlak performansını sürdürdü.

Yunan profesyonel oyuncu, ilk yarıda 18. dakikada penaltı vuruşunu ustaca gole çevirerek takımının Al-Khaloud'a karşı ilk golünü attı.

Futbol istatistikleri ağı "Opta"ya göre, Fortounis, Roshen Ligi tarihinde tek bir sezon içinde 10 veya daha fazla gol atan ve asist yapan dokuzuncu oyuncu oldu.

Uluslararası ağ, Al-Khaleej'in yıldızının, başta Al-Nassr'ın Portekizli üçlüsü Cristiano Ronaldo, João Félix ve Senegalli Sadio Mané ile Cezayirli Riyad Mahrez ve Al-Ahli Jeddah'ın kanat oyuncusu olmak üzere birçok yıldızı geride bıraktığını açıkladı.

Buna ek olarak, Sırp Sergej Milinković-Savić ve Salem Al-Dossari'den oluşan Al-Hilal ikilisi, eski Al-Fateh yıldızı Tun Jose ve eski Al-Shabab ve Al-Ittifaq yıldızı Christian Guanca da listede yer aldı.