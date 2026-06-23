"Efsaneler Müzesi'nde bir skandal"... Iker Casillas'ın İspanya Milli Takımı forması çalındı

Bugün Salı günü yayınlanan bir haber, İspanya'da "La Roja"nın Dünya Kupası maçlarına katılmasıyla eş zamanlı olarak patlak veren yeni bir krizi ortaya çıkardı.

"AS" gazetesi şöyle yazdı: "Efsaneler Müzesi'nde skandal. Müze, bu sabah yaptığı resmi açıklamada, Iker Casillas'ın 2010 Güney Afrika Dünya Kupası finalinde giydiği formanın, müzede yapılan aramanın ardından çalındığını doğruladı."

Efsaneler Müzesi, koleksiyonundaki en önemli parçalardan birinin kaybolduğunu duyurdu: İker Casillas’ın 2010 Güney Afrika Dünya Kupası finalinde giydiği forma, son birkaç saat içinde yapılan rutin kontrol sırasında kaybolduğu tespit edildi.

Bu parçanın tarihsel ve sportif önemi nedeniyle müze, olayın ayrıntılarını aydınlatmak için çalışıyor.

Şu anda herhangi bir ek ayrıntı açıklanmamaktadır; gelişmeler, Legends Müzesi’nin resmi kanalları üzerinden duyurulacaktır.

Müze, bu formayı en önemli sergilerinden biri olarak görüyor ve şu anda olayın ayrıntılarını aydınlatmaya çalışıyor. Bu olay, İspanya milli takımının ikinci şampiyonluğunu kazanmak için Dünya Kupası'nda mücadele ettiği bir dönemde meydana geldi.