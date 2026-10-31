Forvet, TSG Hoffenheim ile oynanan Bundesliga maçının 57. dakikasında kararlı bir hamlenin ardından daha da kararlı bir vuruşla Bremen'i öne geçirdi. Böylece 1982/83 sezonunda Völler'den bu yana art arda yedi Bundesliga maçında en az bir gol atan ilk Werder oyuncusu, kulüp tarihinde ise bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

Füllkrug, hafta içinde Borussia Dortmund deplasmanında oynanan DFB-Pokal maçında (2-3) da iki gol atmıştı. Bu sayede, Bundesliga'nın kurulduğu 1963/64 sezonundan bu yana üst üste sekiz resmî maçta gol atan ilk Werder oyuncusu oldu. 1982'den 1987'ye kadar Bremen'de forvet oynayan dünya şampiyonu Völler bile bunu başaramamıştı.

Ağustos ortasında West Ham United'dan kiralık olarak SVW'ye dönen Füllkrug, Hoffenheim karşısında sezona yaptığı olağanüstü başlangıcı sürdürdü. Dokuz golle Bundesliga gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan 33 yaşındaki oyuncu, attığı her yeni golle Almanya millî takımına dönüş için kendisini bir kez daha gösteriyor.

Klopp, perşembe günü Füllkrug'u Almanya millî takımına çağıracak mı?

Son olarak Eylül 2025'te Almanya millî takımında yer alan ve geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nı da kaçıran Füllkrug, bu konuda özellikle temkinli konuşuyor. "Almanya'da yeni bir dönem başlattık, genç ve dinamik olmak istiyoruz. Durum buysa bunu anlarım. Değilse de buna yine yanıt verebiliriz" diyen Füllkrug, geçen hafta sonu Aktuellen Sportstudio programında, ZDF ekranlarında konuştu. Golcü oyuncu, yeni Almanya millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un kendisine ihtiyaç duyması hâlinde her zaman göreve hazır olacağını da açıkça vurguladı.

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Gelecek maçlar VFB Bundesliga 12:30 SVW

Klopp, Eylül sonu ve Ekim başındaki Uluslar Ligi maçları için açıkladığı ilk kadroya Füllkrug'u almamıştı. Kısa süre önce Bayern Münih ile Arsenal arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçının (2-2) olduğu günlerde Klopp, DAZN yayınında Bremenli oyuncuyla ilgili olarak futbolcu yaşının ilerlemiş olmasının millî takıma çağrılma ihtimalini azalttığını ima etti: "Niclas Füllkrug, Bundesliga'da birbiri ardına goller atıyor ama 33 yaşında. Bu benim suçum değil."

Önümüzdeki kasım ayı millî maçları için kadrosunu gelecek perşembe açıklayacak olan Klopp, yine de hiçbir ihtimali dışlamıyor: "Lionel Messi daha yeni, kaç yaşındaydı, 39 mu 40 mı, bir Dünya Kupası daha oynadı. Demek ki mümkün. Ama öncelikle Niclas'ın geri dönmesine ve şu anki gibi oynamasına seviniyorum çünkü fiziksel sorunlar yaşamıştı, bunlar her neyse. Şimdiyse hiç olmadığı kadar dinç görünüyor. Dolayısıyla her şey yolunda."

Almanya millî takımında 24 kez forma giyen ve 14 gol atan Füllkrug'un bu inanılmaz gol serisine rağmen Klopp'un onu kadroya almamayı sürdürüp sürdürmeyeceği birkaç gün içinde belli olacak.